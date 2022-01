Matteo Renzi fa sapere che farà una battaglia contro la candidatura di Elisabetta Belloni: “Niente di personale, ma il capo del Dis non può andare al Quirinale”. Poco più di un anno fa, proprio Belloni con Paolo Gentiloni furono auditi dalla commissione Regeni. E fecero una ricostruzione diversa da quella di Renzi rispetto alle drammatiche ore del sequestro del ricercatore di Fiumicello. Una differenza di ben sei giorni, si ricostruisce, tra l’allora premier e il ministero degli Esteri. L’allora presidente del Consiglio, durante l’audizione del 24 novembre, ha raccontato in Commissione d’Inchiesta di aver ricevuto la notizia della scomparsa del ricercatore friulano solo il 31 gennaio, sei giorni dopo la sua sparizione. Una versione che si scontrò con quella di Paolo Gentiloni, nel 2015 Ministro degli Affari Esteri e della allora Segretaria Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Elisabetta Belloni appunto. Oltre all’allora ambasciatore italiano in Egitto, Maurizio Massari. Anche il Presidente della Commissione Erasmo Palazzotto ha chiesto all’ex presidente del Consiglio Renzi come mai lui ebbe notizia della scomparsa di Giulio Regeni solo il 31 gennaio, se a quella data, la Farnesina si era già attivata da 5 giorni. “Io dico la verità – ha ribadito Renzi – ne venni a sapere solo il 31 gennaio”.