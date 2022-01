Le autorità non hanno fornito al momento ulteriori informazioni riguardo al ruolo ricoperto dalle 5 persone sospettate, mostrate però alle fotocamere dei giornalisti in manette, assieme a un presunto omicida di un uomo di affari congolese. Nessuna dichiarazione, al momento, da parte del governo italiano e della Repubblica Democratica del Congo, in attesa di avere più particolari sulla vicenda e le accuse a carico dei 5 arrestati