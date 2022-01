Amadeus è sbarcato in Riviera. A due settimane dal debutto dell’edizione 2022 del “Festival di Sanremo“, a cui si lavora non senza difficoltà con i limiti posti dalla pandemia, cresce l’attesa. Ieri sera l’annuncio al Tg1 della presenza dei Maneskin, di ritorno all’Ariston con una vittoria dell’Eurovision in tasca e consensi in tutto il mondo, che si aggiungono agli altri superospiti già annunciati Checco Zalone e Cesare Cremonini. Gli artisti in gara raggiungeranno in giornata la città ligure.

Inizieranno infatti domani, martedì 18 gennaio, le prime prove dei venticinque big mentre già ieri sera il conduttore e direttore artistico si è concesso il primo check, svelano i giornali locali, con test a luci e audio. Prove classiche al teatro Ariston che, salvo colpi di scena, prevederà una capienza del 100% nel rispetto delle attuali normative. Non ci sarà invece il palco esterno in piazza Colombo, sponsorizzato da Ferrero, per limiti posti dalla pandemia. Per questo spazio si era pensato a una conduzione, se così si può definire, affidata al cantante Tommaso Paradiso, la cui presenza non sarebbe comunque da escludere.

“Finché la barca va lasciala andare”, cantava Orietta Berti e a proposito di navi la cantante, reduce dal clamoroso exploit degli ultimi dodici mesi, sarà sulla nave Costa Crociere, sponsor della kermesse, ormeggiata al porto di Sanremo. Con lei, fa sapere l’agenzia Ansa, Fabio Rovazzi (si fanno anche i nomi dei Gemelli di Guidonia) per la realizzazione di eventi che dovrebbero ospitare artisti chiamati a interpretare successi degli anni ’60-’70-’80-’90 che terranno banco anche durante la serata delle cover.

Causa coprifuoco e zona rossa lo scorso anno l’Ariston non aveva di fatto transennato l’ingresso ed aveva evitato il red carpet che quest’anno potrebbe prevedere la sfilata dei cantanti, anche se senza pubblico intorno. Confermata la presenza del Prima Festival, l’anteprima della kermesse debutterà su Rai1 lunedì 29 gennaio in onda dalle 20.35 alle 20.45, evento legato agli sponsor realizzato con il contributo degli artisti in gara e del direttore artistico. Alla conduzione un trio inedito formato da Roberta Capua, volto dal lungo curriculum nei mesi scorsi alla guida de La Vita in Diretta Estate, Ciro Priello dei The Jackal, vincitore di Lol e concorrente a Tale e Quale Show, e Paola Di Benedetto, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip ora voce di Rtl 102.5.

