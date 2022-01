“Ancora una volta mi vedo costretto a dover intervenire dopo l’incidente di questa notte a Dervio e a rispondere alle polemiche assurde”. Inizia così il lungo post del sindaco di Dervio, nel Lecchese, che ieri ha deciso di diffondere su Facebook le immagini di un incidente. Nel video si vede un ragazzo ubriaco, che non riesce a stare in piedi. Prima di sdraia sull’asfalto, con i suoi amici che cercano di tirarlo su. Poi sale in auto e percorre alcuni metri in contromano prima di abbattere un cartello e schiantarsi contro un albero. “Pubblicare questo video – ha scritto il sindaco, di recente criticato dall’opposizione per aver installato nuovi autovelox – serve a far capire quello che succede nelle strade, serve a far capire che un attraversamento pedonale protetto può salvare una vita, serve a far capire che gli autovelox sono dei deterrenti, serve a far capire che ogni strumento di controllo è necessario anche se sembra non bastare mai”. Il ragazzo, fa sapere inoltre il sindaco, nonostante l’impatto è uscito illeso e sta bene