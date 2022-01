Guerra di dati – Calcolati migliaia di infetti ricoverati per altre malattie. Si discute se abolire il report quotidiano: -8 in intensiva. Studio Usa: Omicron molto meno grave

Sogno Quirinale B. “divisivo” pure a destra. Ma lui punta al voto del 27 L’altro “piano B” – Alla vigilia del vertice, la Lega e Toti mandano due pizzini a Silvio, che però non molla: decisiva la quarta chiama Di Lorenzo Giarelli e Gianluca Roselli

Università di Cassino De Luca jr. diventa prof, docente lascia il Pd. “Mai visto in Ateneo. È malcostume politico” “Nemmeno la famiglia Gava”, ricorda il docente costituzionalista 47enne Marco Plutino, sei anni fa in prima fila nei comitati per il Sì al referendum sulle riforme Renzi-Boschi, riuscì a far partecipare padre e figlio alle elezioni per il presidente della Repubblica. Ci è riuscita la famiglia De Luca, Vincenzo (il padre presidente della Campania) e […] Di Vincenzo Iurillo

Berlusconi al Quirinale? No, grazie Renzusconi addio, i fantasmi delle stragi e l’incubo grillino Trentatreesima puntata. Fine impero – Silvio&Matteo promessi sposi col Rosatellum, ma gli italiani li dimezzano. Vince il M5S e i giudici riprendono coraggio Di Marco Travaglio

Il dossier Perché la corsa al richiamo è sotto accusa Strategie vaccinali: Europa allo specchio – “Non possiamo dare booster ogni tre mesi, siamo senza dati”, dice l’Agenzia europea del farmaco. Ecco come Pfizer ha avuto mano libera Di Stefano Valentino

Il progetto “Hera” Bluff da 30 mln l’incubatore Ue per sviluppare sieri home made In un tweet del 17 febbraio 2021, la Commissione presenta il nuovo incubatore Hera: “Dobbiamo stare al passo con la minaccia di nuove varianti di Coronavirus. Il nostro obiettivo è chiaro: essere preparati a produrre rapidamente su larga scala vaccini efficaci contro tali varianti”. Nell’ambito dell’iniziativa, la Commissione finanzia nuovi progetti di ricerca per accelerare […] Di Ste. Val.

Gaffe di Sala al Tg1 “I violentatori? Sono di fuori città” Bufera sui social: “In centro sicurezza non garantita” Di RQuotidiano

L’agenzia globale Il gas ostaggio della strategia russa L’Aie – ”I rincari dovuti alle forniture”. L’italia studia una tassa sugli extra profitti Di Virginia Della Sala

Alla camera Legge Lobby, arriva ok storico. Ma il testo ha perso pezzi Ieri è arrivato il via libera dell’Aula della Camera alla proposta di legge sulla regolamentazione delle lobby. Il testo, approvato a Montecitorio con 339 voti a favore, nessun contrario e 42 astenuti tra FdI e Alternativa, ora passa al Senato. Un’approvazione sudata e di grandissimo compromesso dopo mesi di discussione per limare e arrivare a […] Di Vds

I vertici alla Camera Ita dimezza i ricavi previsti. L’obiettivo è solo venderla Ita Airways ha chiuso i primi due mesi e mezzo di vita con ricavi del 50% più bassi rispetto alle previsioni del piano industriale. Lo hanno detto ieri il presidente e l’amministratore delegato Alfredo Altavilla e Fabio Lazzerini in audizione alla Camera, senza dire però quale sia stata la perdita delle compagnia. Tra le cause […] Di Mauro Del Corno

“Loggia Ungheria” Verbali Amara, vertice fra pm Milano-Perugia Un “incontro interlocutorio di coordinamento investigativo”. Lungo vertice ieri in Procura a Milano tra i pm milanesi e quelli perugini che indagano sulla presunta ‘Loggia Ungheria’ a partire dai verbali dell’ex legale esterno di Eni Piero Amara, resi nel capoluogo lombardo nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto “falso complotto Eni”, tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Hanno […] Di RQuotidiano

Nomine, bufera Schiaffo Mef a Gualtieri su Eur. Bettini è furioso Polemica in corso fra governo e Pd romano su Eur Spa, ente che gestisce il patrimonio di pregio del quadrante razionalista di Roma. Eur Spa appartiene per il 90% a Mef e per il 10% a Roma Capitale. Roberto Gualtieri da ministro nominò come amministratore delegato l’ex consigliere comunale dem Antonio Rosati e ora, da […] Di Vincenzo Bisbiglia

18enne scomparsa in Emilia Saman, zio estradato in 10 giorni: ok di Parigi Sarà condotto in Italia entro dieci giorni Danish Hasnain, zio di Saman Abbas, accusato dell’omicidio della giovane italo-pachistana scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) lo scorso 30 aprile. Mercoledì, l’uomo ha dichiarato di non voler opporsi alla sua estradizione e oggi la “Chambre de l’Instruction” della Corte d’Appello di Parigi ha preso atto della decisione. Hasnain […] Di RQuotidiano

Corte dei conti Giochi Torino 2006, sequestrati 17 mln: “Impianti in rovina” Gli impianti post-olimpici senza manutenzione sono un danno al patrimonio pubblico. Così la Procura della Corte dei Conti di Torino indaga sulla gestione delle strutture costruite per le Olimpiadi invernali del 2006 e, prima di dar via a un eventuale processo, ha ottenuto un sequestro “conservativo” da circa 17,5 milioni di euro contro i vertici […] Di Andrea Giambartolomei

Puglia, manager arrestato “Rivelò le microspie”, indagato un giornalista “Il decreto che disponeva la faccenda che una manaccia me l’ha dato… me lo ha fatto leggere… disponeva qui… e non ho capito bene in quale altro… quale altra stanza …boh”. Sono le parole con cui, secondo la Procura di Bari, il giornalista Nico Lorusso, redattore del servizio stampa della Giunta regionale Puglia, avrebbe svelato […] Di Francesco Casula

Fu condannato a 16 anni Scala Turchi, il vandalo tentò strage in metro È l’imbianchino agrigentino Domenico Quaranta l’autore della “ferita” alla Scala dei Turchi. L’uomo, insieme a Francesco Geraci, è accusato di danneggiamento di beni avente valore paesaggistico, per aver gettato polvere di intonaco rosso nella bianca marna della falesia di Realmonte. Non è la prima volta, per Quaranta. Nel 2002 fece esplodere una bombola di gas […] Di Saul Caia

Asaps: “Modificare norme” Monopattini, il report: “14 vittime e 150 feriti” Aveva 45 annil’uomo morto martedì sera in un incidente a Meldola (Forlì-Cesena). È la quattordicesima persona che perde la vita in monopattino, la prima del 2022, secondo l’Osservatorio Asaps, l’Associazione sostenitori Polstrada. Lombardia e Lazio sono le regioni col maggior numero di incidenti, 150 i feriti gravi. “Numeri in assoluto non elevatissimi – ha spiegato […] Di RQuotidiano

L’agente sportivo Raiola ricoverato al S. Raffaele: “Intervento programmato” Ore delicate per Mino Raiola. Il noto procuratore sportivo, 54 anni, è ricoverato al San Raffaele di Milano dove si è sottoposto a un intervento chirurgico. Alberto Zangrillo, primario dell’ospedale milanese e presidente del Genoa, conferma: “L’intervento era programmato da tempo”. Raiola, 54 anni, resterà sotto osservazione. Nel pomeriggio di ieri un tweet dal profilo […] Di RQuotidiano

Lieto fine Ritrovata la sedia a rotelle dell’attore romano Rodolfo Laganà: “Grazie a tutti!” “Cari amici l’hanno ritrovata!”. L’attore Rodolfo Laganà ha annunciato su Facebook il ritrovamento della sua sedia a rotelle, di cui aveva denunciato il furto domenica scorsa. Laganà, che nel 2015 ha raccontato di essersi ammalato di sclerosi multipla, aveva lasciato la carrozzina nell’androne del suo palazzo, non ritrovandola più la mattina seguente. Di RQuotidiano

Sfida sull’alto colle B. for president? No grazie, però… Per il bene dell’Italia – Sono combattuto: quasi mi auguro che l’incubo di B. al Quirinale si avveri. Disvela al mondo intero, e in particolare all’Europa, cos’è divenuto realmente il nostro Paese Di Massimo Fini

Il duca di York Caso Epstein, il principe Andrea a processo negli Usa: “Violentò una ragazza di 17 anni” Non potrà più stare zitto. La Corte di Manhattan ha detto no alla richiesta di archiviazione: la causa civile contro il principe Andrea, figlio di Elisabetta, può andare avanti. Il duca di York potrà finire sul banco degli imputati per le accuse di abusi sessuali mosse da tempo da Virginia Giuffre, oggi 38enne. La ragazza, […] Di RQuotidiano

Londra Il destino di Johnson deciso da Lady Etica, potente sconosciuta Sui Covid Party a Downing Street indaga Sue Grey, una funzionaria senza ombre per alcuni. Ma non tutti concordano Di Sabrina Provenzani

Alla Camera BoJo balbetta scuse, i laburisti: “Il premier è a fine corsa” Nel corso di un question time che potrebbe segnare la sua fine da primo ministro, ieri Boris Johnson ha finalmente ammesso di aver partecipato al party organizzato nel giardino di Downing Street il 20 maggio 2020, quando le regole del lockdown – imposte dal suo stesso governo – lo proibivano: di fronte a una Camera […] Di SP