Il corpo della donna trovata morta lo scorso 5 gennaio nel boschetto dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni è di Liliana Resinovich, la 63enne pensionata scomparsa il 14 dicembre scorso. Lo scrive il quotidiano triestino Il Piccolo, precisando che è stato il fratello della donna, Sergio, a effettuare il riconoscimento. L’esito dell’autopsia, si legge sul giornale locale, è morte per soffocamento: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio. Non sono state rilevate invece lesioni traumatiche.

Anche il marito della donna, Sebastiano Visintin, è stato chiamato in questura per il riconoscimento fotografico. Il cadavere nei giorni scorsi era stato ritrovato avvolto da due sacchi neri in un’area boschiva del parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. “Mi hanno fatto vedere le foto, avrei voluto farle una carezza, ma avevo solo le foto. Ho riconosciuto Lilly, il suo orologio rosa che le avevo regalato, anche il suo giubbotto”. Lo ha detto Sebastiano Visitin, marito di Liliana Resinovich, parlando a Ore 14 su Raidue del momento del riconoscimento del corpo della moglie. “Devo capire cosa è successo – ha aggiunto – se qualcuno ha fatto qualcosa o se lei ha ritenuto opportuno andarsene… Non escludo il suicidio. Nelle foto l’ho vista serena, riconoscibile dal suo ciuffo chiaro. Mi hanno solo chiesto se è lei – ha concluso – la cosa più brutta della mia vita”.