Il governo di Canberra tenta una tiepida marcia indietro dopo le polemiche scaturite dalla decisione di concedere l’esenzione al vaccino a Novak Djokovic che così potrà prendere parte agli Australian Open di tennis in un Paese dove l’esecutivo ha imposto restrizioni durissime ai propri abitanti nel corso dei quasi due anni di pandemia. Il premier Scott Morrison, secondo quanto riportano i media australiani, interpellato dai giornalisti sulla questione ha assicurato di essere pronto a rispedire Djokovic “a casa con il primo aereo” se il tennista numero 1 al mondo non fornirà motivazioni sufficienti sul perché non si è vaccinato. “Chiunque entri in Australia deve rispettare i nostri requisiti alla frontiera”, ha concluso.

“Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. Let’s go 2022!”, aveva annunciato il campione serbo, noto anche per la sua contrarietà ai vaccini, con un post su Facebook. Parole che avevano scatenato le proteste dell’opinione pubblica e non solo.

Dopo il ritiro dalla Atp Cup di Sydney c’erano tanti dubbi sulla sua presenza all’Australian Open, dove ha vinto le ultime tre edizioni per un totale di nove titoli. Craig Tiley, il direttore dello Slam Down Under, era stato chiaro: per poter giocare a Melbourne Park i tennisti devono essere completamente vaccinati.