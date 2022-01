Oltre 60 casi positivi solo tra i calciatori e una ripresa del campionato che si preannuncia più difficoltosa di quanto si potesse immaginare solo qualche settimana fa. I contagi crescono in Italia e in tutto il mondo, la Serie A non poteva restarne immune: praticamente tutte le squadre contano almeno un contagio, tranne al momento Lazio e Udinese. Le ultime brutte notizie arrivano da Verona: l’Hellas comunica che “attualmente dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al Covid dopo test specifici effettuati nelle scorse ore”. Mercoledì 5 gennaio non si terrà la prevista conferenza stampa pre-partita di mister Igor Tudor.

Per ora di rinviare le partite non se ne parla, ma è certo che il calcio – dopo mesi tranquilli – torna a temere uno stop per via di Omicron. La prima giornata del girone di ritorno di Serie A comincerà il 6 gennaio già in uno scenario completamente diverso rispetto a quello di dicembre: oltre alle squadre decimate dai positivi, negli stadi la capienza torna ad essere al 50 per cento. In più, a partire dal 10 gennaio ci sarà un’altra novità, salvo deroghe in extremis: tutti i calciatori per giocare dovranno avere il Super green pass, quindi essere vaccinati o guariti.

Al momento però quello che preoccupa di più club e allenatori sono i contagi: la capolista Inter ne conta 3 (Dzeko, Satriano e Cordaz), il Milan uno (il portiere di riserva Tatarusanu), la Juventus ha perso Chiellini, ma anche Arthur e Pinsoglio. Ancora peggio sta andando al Napoli, che ha 4 calciatori positivi (l’ultimo è Malcuit), così come Bologna, Sassuolo, Spezia e Torino. La Roma ha comunicato ad oggi tre positività (uno è Borja Mayoral). Ancora peggio è andata alla Salernitana, per ora la squadra più colpita con 9 positività.

Ecco l’elenco di tutti i positivi squadra per squadra:

Atalanta: 2 positivi

Bologna: Hickey, Viola, Dominguez e Molla positivi

Cagliari: Nandez positivo

Empoli: 3 positivi

Fiorentina: 2 positivi

Genoa: Criscito, Serpe e un terzo positivi

Inter: Dzeko, Cordaz e Satriano positivi

Juventus: Arthur, Chiellini e Pinsoglio positivi

Lazio: zero positivi

Milan: Tatarusanu positivo

Napoli: Osimhen, Lozano, Elmas e Malcuit positivi

Roma: Borja Mayoral, Fuzato e un terzo positivi

Salernitana: 9 positivi

Sampdoria: Augello e Falcone positivi

Sassuolo: 4 positivi

Spezia: Hristov, Kovalenko, Nzola e Manaj positivi

Torino: Verdi e altri tre positivi

Udinese: zero positivi

Venezia: 2 positivi

Verona: 8 positivi