Dopo Sicilia e Basilicata, che hanno fatto da apripista il 2 gennaio, seguite a ruota, il 3, dalla Valle D’Aosta, parte ufficialmente domani 5 gennaio la stagione dei saldi in tutte le altre Regioni italiane, con l’unica eccezione del Trentino-Alto Adige. Secondo Confesercenti 4 italiani su 10 sono determinati ad andare a caccia di sconti, con in tasca un budget in media di 120-150 euro. Il giro d’affari complessivo, in base alle stime di Confcommercio, supererà i 4,2 miliardi.

Ecco il calendario completo: