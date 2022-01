Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato verso le 22:30 di domenica a Torre del Greco, in provincia di Napoli. È accaduto in via Calastro, nella zona della Scala, a ridosso dell’area portuale della città vesuviana. Stando ad una prima ricostruzione, il bambino sarebbe stato notato in acqua dopo che alcuni presenti avevano bloccato la madre che era con lui e minacciava di suicidarsi, tesi che però è ancora da confermare. La salma del bambino è stata posta sotto sequestro e ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di conoscere gli esiti delle indagini sul caso e per capire se sulla morte del piccolo possa esserci qualche responsabilità della madre.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Torre Annunziata che ha deciso di apporre i sigilli anche alla porzione di spiaggia dove il cadavere del piccolo è stato ritrovato. Gli inquirenti hanno ascoltato la madre e alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dei fatti e capire come abbia fatto il piccolo a finire in acqua. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se si sia trattato di un incidente o se invece ci siano delle responsabilità. Resta ancora da confermare però la tesi secondo cui la madre del piccolo era sul posto al momento di fatti per cercare di suicidarsi, come avrebbero raccontato alcuni testimoni presenti.