“Non mi vaccino perché mi è stato sconsigliato e mi fido del mio istinto“. Da ore ormai Diana del Bufalo è al centro delle polemiche a causa di alcune dichiarazioni fatte durante una diretta Instagram realizzata ieri intorno all’una e mezza di notte, nella quale ha risposto ad alcuni commenti sui vaccini innescando un vero e proprio polverone mediatico. La co-protagonista del film 7 donne e un mistero, con Luisa Ranieri e Ornella Vanoni – che per altro è andata a promuovere in diversi prograOggi è un altro giornommi televisivi, compreso Danza con me di Bolle, in onda il 1° gennaio su Rai1 – ha infatti rivelato davanti a oltre 4 mila utenti collegati in quel momento di non essere vaccinata. “Ah, il vaccino, il vaccino. Ma vaffanculo il vaccino. Non funziona, è deludente. Non è un po’ deludente, io credo che sia molto deludente”, è sbottata ad un certo punto l’attrice.

Ma non è tutto, perché il giornalista Domenico Marocchi, inviato del programma di Rai1 , che stava assistendo alla diretta, ha spiegato in un tweet: “Diana del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e “vuol fare esperienza”. Dove, in terapia intensiva? Pessima”. E proprio nel corso della diretta Marocchi le ha chiesto in un commento cosa intendesse per “fare esperienza”, domanda a cui non è giunta riposta. Nel frattempo, sono piovuto commenti di ogni genere, molto duri nei confronti dell’attrice, che per altro in questi giorni è impegnata nelle prove del musical teatrale 7 spose per 7 fratelli di cui sarà protagonista. La comica comunque ha tirato dritto, spiegando di essere continuamente monitorata con i tamponi e di aver scelto di non vaccinarsi dopo aver ascoltato i consigli del suo medico. E a chi le scriveva: “Ti rendi conto di cosa stai dicendo?”, lei ha replicato “Non lo sto evitando. Perché dobbiamo parlare anche di vaccino?”. A quel punto il danno era fatto, il tweet di Domenico Marocchi ha reso virale le sue parole e altri utenti hanno divulgato nuovi spezzoni della diretta notturna innescando il classico effetto valanga. In tarda mattinata l’attrice ha poi cercato di difendersi con una storia su Instagram, prima attaccando i giornalisti poi spiegando di avere dei problemi di salute e di aver così scelto di seguire i consigli medici. “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre per di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un po’ di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo”.