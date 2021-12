Riduzione della quarantena, ma anche una nuova riflessione sull’obbligo vaccinale sul luogo di lavoro, sia nel settore pubblico che privato, e nuove restrizioni per i non vaccinati. Il Consiglio dei ministri si riunisce per decidere le nuove misure da adottare a fronte del picco di contagi registrato in Italia e nel resto d’Europa, con la variante Omicron che ha dimostrato tutta la sua trasmissibilità. Con 2,5 milioni di persone già finite in isolamento e il sistema di tracciamento ormai al collasso per mancanza di tamponi, esperti e governo sono chiamati all’ennesimo intervento nell’ultimo mese per tentare di evitare una diffusione incontrollabile del virus nel Paese. Il Cdm dovrebbe cominciare intorno alle 17: nonostante all’ordine del giorno non dovrebbero esserci nuove misure che riguardano la pandemia, il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe riferire sul parere espresso dal Comitato tecnico scientifico sulla riduzione delle quarantene.

Il vertice tra gli esperti è terminato alle 15.30, alle 16.30 è convocata la cabina di regia. Le Regioni chiedono di esentare dalla quarantena chi ha fatto il booster o chi ha fatto due dosi da meno di 4 mesi, ma anche di prevedere lo stop all’isolamento di un positivo dopo 10 giorni anche senza un tampone. “La mia posizione personale è di condivisione delle proposte delle Regioni. Per un cittadino che ha seguito le indicazioni del Governo, ha fatto due dosi e poi booster, credo che dobbiamo mettere in atto una distinzione per incentivare e accelerare la somministrazione della terza dose”, ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Tagadà su La7. “La mia è una posizione che è ancora in campo e poi vediamo quello che sarà l’esito del verbale del Cts e poi valuteremo la Cabina di regia che è luogo politico per la sintesi”, ha aggiunto Costa. Annunciando inoltre che “probabilmente si arriverà a un prezzo calmierato delle mascherine Ffp2 e sono convinto che verrà incaricata la struttura commissariale”.

Le misure/1 – Super green pass anche per lavorare

La stagione del green pass come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi potrebbe volgere al termine. Sul tavolo dell’esecutivo ci sono anche la nuova stretta sui no vax, della quale si era già parlato in vista dell’ultimo decreto, e l’imposizione del green pass rafforzato anche sul luogo di lavoro, sia che si tratti di un impiego pubblico che privato. Così, chi non è vaccinato o guarito dal Covid rischierà la sospensione senza stipendio, come già successo nel caso di medici e Oss, oltre che insegnanti e dipendenti della scuola. Una decisione che, se confermata, rappresenterebbe l’ultimo step prima dell’obbligo vaccinale. Resta da vedere cosa uscirà dal Cdm dopo le contrattazioni politiche. Da una parte c’è il fronte rigorista, capitanato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e sostenuto sia dal Pd che, probabilmente, dallo stesso presidente del Consiglio Draghi, dall’altro la Lega e una parte dei Cinquestelle, contrari all’obbligo vaccinale. Intanto le Regioni si sono schierate: “Al Governo chiederemo l’introduzione del Super Green pass sui luoghi di lavoro”.

Le misure/2 – Quarantena, le Regioni vogliono esentare i vaccinati

Ciò su cui invece potrebbe consumarsi lo scontro tra Regioni e governo centrale è il tema al centro del Cdm in programma oggi: la revisione dei tempi della quarantena per i contatti stretti di persone positive. I governatori hanno inviato a Roma un documento con il quale sono arrivati a chiedere “l’esenzione dalla quarantena per vaccinati con dose booster o che hanno completato il ciclo primario da meno di 4 mesi”, con il passaggio dalla quarantena all’auto-sorveglianza. Significa che il contatto stretto vaccinato non dovrà più mettersi in quarantena, ma solo in caso di comparsa di sintomi dovrà rivolgersi al medico curante. Una proposta che ricalca il sistema spagnolo, dove coloro che si sono sottoposti al ciclo completo di vaccinazione non sono sottoposti all’isolamento in caso di contatti con un positivo, a meno che non lo siano anche loro. Inoltre, i governatori chiedono lo stop all’isolamento di un positivo dopo 10 giorni senza test, in assenza di sintomi da almeno 3 giorni. Le Regioni giustificano queste misure con la necessità di orientare le attività di contact tracing verso i soggetti non vaccinati e più generale ridurre il ricorso al testing, in particolare nei confronti dei contatti vaccinati.

Ma su entrambi i punti l’esecutivo frena. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, giorni fa ha ricordato che “la variante Omicron è molto più rapida, non solo come numero di contagi ma anche nel suo ciclo all’interno dell’organismo, quindi è sensato ridurre la quarantena e l’isolamento. Oggi si fa molta confusione quando si dice riduciamo, attenzione, dividiamolo per categorie. C’è chi è positivo e deve fare l’isolamento, poi si può essere asintomatici e sintomatici, invece un contatto stretto deve andare in quarantena. L’ideale sarebbe, sulla base dell’evidenza scientifica, ridurre entrambe ma in maniera che possa essere sicuro per la popolazione”. Con lui anche diversi esperti che, pur ammettendo la necessità di una riduzione delle quarantene per evitare di bloccare il Paese, chiedono di non fare passi avanti che possano compromettere il controllo della malattia e la tenuta del sistema sanitario.

Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha spiegato: “Non possiamo paralizzare l’Italia. Treni cancellati per mancanza di personale, 21mila liguri costretti a casa. Non possiamo bloccare il Paese con le quarantene dei contatti di positivi. Il Covid è cambiato, la maggior parte della popolazione è vaccinata, dobbiamo rivedere anche le misure per affrontarlo”. Ed è proprio di oggi la notizia che Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia, in questo momento registra tra il personale indispensabile circa il 12% di assenze, con soppressioni forzate di circa 100 corse al giorno su oltre 1.800 programmate nelle settimane di festività, si legge in un comunicato dell’azienda. “La diffusione dei contagi, per la prima volta dall’inizio della pandemia, sta incidendo fortemente sul servizio, determinando la previsione di circa 100 corse forzatamente soppresse nei prossimi giorni – si legge – La situazione è in progressiva evoluzione”.

Caos tamponi e mascherine Ffp2

La questione quarantene e alto numero di contagi si ripercuote inevitabilmente anche sulla disponibilità di tamponi, praticamente introvabili in questi giorni di festa, durante i quali i contatti sono stati più stretti e con le persone che preferiscono svolgere controlli preventivi prima di riunirsi con parenti e amici. Inoltre, è ormai evidente che i tamponi rapidi, in special modo quelli fai-da-te, hanno un livello di attendibilità troppo basso per poter svolgere la loro funzione di prevenzione. Per questo le Regioni affermano che “se il governo deciderà di obbligare tutti i lavoratori a vaccinarsi – spiega un ministro secondo quanto riportato dal Corriere – i tamponi antigenici non serviranno più per il green pass base e potranno essere eliminati”. Disagi e problemi anche dall’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 sui mezzi di trasporto locali. Il dispositivo è più costoso rispetto alle chirurgiche, per cui si discute della possibilità di calmierare i prezzi.

Scuola, ipotesi rinvio dei rientri? Bianchi frena

Tra i governatori c’è anche chi spinge per un prolungamento delle vacanze natalizie per evitare che il rientro a scuola diventi un fattore di accelerazione del contagio, in un momento in cui si registrano numeri senza precedenti. Ma su questo punto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, non sembra essere disposto a trattare, rimanendo sulla sua posizione di un rientro in presenza il 10 gennaio, tranne che per quegli istituti dove si rilevi un numero alto di contagi. Draghi vuole comunque evitare il ritorno in dad, ma in caso di ulteriore aumento dei casi nella settimana che precede il ritorno sui banchi si potrebbe optare per delle chiusure mirate.

Capodanno, Viminale: “Controlli rafforzati”

Mentre la discussione sui nuovi provvedimenti è ancora in corso, dal Viminale arriva una circolare inviata a tutti i Prefetti nella quale si invitaa svolgere controlli intensificati per Capodanno per verificare il rispetto delle ultime disposizioni anti-Covid, ovvero anche il divieto di feste nei locali e all’aperto, per paura di assembramenti, e l’obbligo di mascherina. Questo, si specifica, deve avvenire in particolare nelle zone centrali delle città e in quelle dove si trovano più locali.