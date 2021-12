Passato il Natale, si inizia già a pensare ai saldi invernali. Per il 2022, la data da segnare in rosso sul calendario è il 2 gennaio anche se, in realtà, la maggior parte delle regioni darà inizio agli sconti solo il 5 gennaio. Si parte quindi con Basilicata e Sicilia il 2 gennaio, poi la Valle D’Aosta il 3. E quindi la vera partenza sarà mercoledì 5 gennaio: dalla Lombardia al Veneto a Campania, Toscana, Abruzzo ed Emilia Romagna, è alla vigilia dell’Epifania che si troveranno i ribassi. Nei comuni delle principali località turistiche di montagna i inizieranno invece sabato 5 marzo e termineranno sabato 2 aprile 2022.

Ecco il calendario completo: