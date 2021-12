Come sta Charlene Wittstock? Che cosa le sta succedendo? Dov’è la principessa di Monaco? Sono domande che si pongono non solo i sudditi, ma anche la stampa di tutto il mondo. Domande, però, che hanno ben poche risposte e quelle poche che si diffondono ufficiosamente sono sempre avvolte da un alone di mistero. Sappiamo con certezza che, dopo i lunghi mesi in Sudafrica, la “principessa triste” è ritornata al Principato di Monaco per poi, improvvisamente, essere ricoverata nuovamente. A quanto si apprende, ora dovrebbe trovarsi nella clinica di lusso Kusnacht Practice, in Svizzera, specializzata nella riabilitazione e nella cura delle dipendenze di ogni tipo. Il principe Alberto parla di un profondo esaurimento fisico ed emotivo, anche se sono in molti a dubitare e a pensare realmente che dietro si nasconda dell’altro. Sono gli stessi amici di Charlene ad aver lanciato più volte l’allarme proprio sulle sue condizioni di salute affermando che per mesi lei non abbia assunto del cibo solido, ma “si alimentava con una cannuccia e ha perso metà del suo peso”.

Quello che si sta per concludere, resta per la principessa un anno tragico. Proprio in questi giorni natalizi, in cui la sua assenza è avvertita ancora di più, è trapelato che Charlene abbia ricevuto la visita dei due figli, i gemellini Jacques e Gabriella. I bambini, infatti, da tempo avvertivano la lontananza dalla mamma e avevano necessità di incontrarla, anche se non è mancato loro l’affetto e sono costantemente coccolati dalle zie Carolina e Stefania con cui si trovano a loro agio. Questo distacco, a quanto pare, non è collegato allo stato di salute della principessa ma, stando sempre alle voci diffuse nel principato, al suo divorzio da Alberto, nonostante le continue smentite di entrambi. Proprio in questo contesto, quindi, si parla di un “un piano per sostituire Charlene” in caso di divorzio o nel caso in cui i suoi problemi di salute la tenessero ancora lontana dal Principato per molto tempo ancora. E il ruolo di sostitute andrebbero di diritto alle zie Carolina e Stefania che di fatto prenderebbero il ruolo di “madri” dei gemellini.