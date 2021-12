La Manovra verso la fiducia. Lo annuncia il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico d’Incà, intervenendo in Aula a Palazzo Madama e presentando il maxiemendamento del governo sulla legge di bilancio: “Il Governo sottopone alla presidenza il testo di un emendamento” che “include le modifiche approvate dalla Commissione (Bilancio, ndr) e su cui intende porre la questione di fiducia“. La seduta è sospesa per alcuni minuti, per consentire alla presidenza di Palazzo Madama di esaminare il testo.

La comunicazione di D’Incà era attesa e arriva a seguito di numerosi ritardi e rinvii. Il testo della legge di Bilancio è infatti in Senato il 6 dicembre scorso e la Camera lo aspettava per il 21 dicembre. Il viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli ha fatto sapere che “Non è stato stralciato nulla”. Non c’è quindi stato alcun parere negativo da parte della Ragioneria sugli emendamenti aggiuntivi.