A un anno di distanza dal lockdown di Natale 2020 durato circa tre mesi, la Germania è pronta a imporre nuove restrizioni anti-Covid dopo l’ondata di contagi che ha travolto il Paese e con il timore di una massiccia diffusione della variante Omicron. Nel pomeriggio si tiene un nuovo incontro tra il nuovo governo federale di Olaf Scholz e i governatori dei 16 Länder tedeschi dal quale usciranno le nuove misure contro la pandemia. Secondo le indiscrezioni, queste potranno riguardare la limitazione dei contatti tra la popolazione, sia vaccinata che non, e la chiusura di discoteche e locali notturni.

I governatori locali e federali dovranno così decidere quale strada intraprendere dopo l’allarme lanciato dagli esperti, tra cui diversi virologi, che si sono riuniti in cancelleria domenica per esporre la situazione di fronte al nuovo capo del governo e ai ministri competenti. Secondo loro, la Germania “si trova attualmente in una fase molto critica della pandemia“, minacciata come gli altri Stati europei di essere sovrastata dalla diffusione del Covid nella sua variante Omicron, più contagiosa della Delta. La bozza emersa ieri sui media prevede che dopo Natale e a partire dal 28 gennaio siano vietati i grandi festeggiamenti di Capodanno e sia possibile riunirsi al massimo in 10 persone.

Intanto rimangono alti, seppur limitati rispetto alle settimane passate, i contagi quotidiani registrati nel Paese. Nelle ultime 24 ore il Robert Koch Institut ha riportato 23.428 nuovi positivi, mentre una settimana fa questi si aggiravano intorno ai 30mila. Il trend in calo è evidente anche analizzando i dati sull’incidenza settimanale che adesso si attesta sui 306,4 casi per 100mila abitanti, contro i 375 di una settimana fa. Stabili invece i decessi che sono 462 contro i 473 di 7 giorni fa. L’agenzia mantiene però il livello di rischio “molto alto” a causa della nuova mutazione del virus, con un possibile improvviso aumento dei casi e sovraccarico per le strutture sanitarie.