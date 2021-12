Un uomo con problemi psichici ha tenuto in ostaggio per ore due donne all’interno di un negozio non lontano da Piazza della Bastiglia, tra i luoghi simbolo della capitale di Francia. Una è stata liberata ed è indenne, precisano fonti della prefettura, mentre le forze speciali (BRI, Brigade de Recherche et Intervention) stanno continuando a trattare. Si tratta, secondo elementi raccolti dalla radio parigina, di un tunisino di 56 anni, Abderaman B.J. residente in un centro di accoglienza, già noto agli agenti per precedenti psichiatrici. Non è però ritenuto pericoloso.

“Temiamo che abbia interrotto il trattamento” farmacologico, dice una fonte citata da Le Parisien. “Il tempo è dalla nostra parte. Sta discutendo con il negoziatore. Se non ci riusciamo, faremo un blitz”, precisa, aggiungendo che le donne trattenute all’interno sarebbero la negoziante e la figlia. Al momento la minaccia terroristica viene esclusa dagli inquirenti, che propendono piuttosto per il gesto di uno squilibrato. Secondo fonti di polizia, l’uomo si è chiuso all’interno del negozio insieme ai due ostaggi e avrebbe poi tirato giù la saracinesca.

Nei pressi del negozio è schierato un grande numero di agenti pronti ad intervenire. Alle forze dell’ordine ha chiesto, fra le altre cose, di essere messo in contatto con il ministro della Giustizia, Eric Dupont-Moretti. Dal ministero della Giustizia, il Guardasigilli ha “fatto sapere ai negoziatori che si tiene a loro disposizione”, precisano fonti vicine al ministro di origini italiane. Su Twitter, l’assessore all’Urbanistica di Parigi, Emmanuel Grégoire invita la cittadinanza ad “evitare l’area e a seguire le indicazioni della prefettura di polizia”. La zona è sigillata. Un ampio perimetro di sicurezza è stato innalzato tra il Faubourg Saint-Antoine et la rue Crozatier, dice Samuel, un testimone residente nel quartiere, citato dalla France Presse. Per l’intervento sono state mobilitate decine di auto della polizia, motociclisti, militari della forza antiterrorismo nonché un camion della Bri. Intanto la giustizia francese ha aperto un’inchiesta per “sequestro” di persone.