Una scatola per le scarpe (da decorare) e, all’interno, un indumento caldo, qualcosa di goloso, un prodotto per l’igiene personale, abbigliamento intimo e un messaggio gentile. Sono gli ingredienti alla base dell’iniziativa solidale Scatole di Natale, ideata a Milano da Marion Pizzato, e che come l’anno scorso è diretta alle persone in difficoltà, famiglie indigenti e senzatetto.

Il gruppo dei pattinatori “Milano che Pattina” ha fatto la sua parte, come già nel 2020, raccogliendo decine di pacchi e trasportandoli su una slitta, proprio come Babbo Natale, in giro per la città. I regali sono poi stati consegnati alle Brigate volontarie mutuo soccorso che provvederanno alla distribuzione.