Mentre l’Europa cerca di prepararsi all’aumento dei contagi dovuti alla nuova variante Covid, dalla Gran Bretagna continuano i segnali di allerta. “Potrebbe essere troppo tardi per rispondere a Omicron” poiché i casi di questa variante nel Regno Unito sono già molto diffusi. A sostenerlo, in un editoriale sul Sunday Telegraph, la versione domenicale del giornale conservatore, è il ministro della Salute britannico Sajid Javid. “Ci sono ancora molte cose che non sappiamo della variante”, scrive ancora sottolineando che “dobbiamo essere lucidi sulla sfida che Omicron presenta. La nostra strategia da quando è emersa è stata e rimane quella di guadagnare tempo affinché i nostri scienziati possano valutare la minaccia e costruire le nostre difese”.

Intanto, dopo che ieri l’Olanda ha annunciato il lockdown nel Paese, oggi è toccato alla Danimarca inasprire le misure per far fronte all’aumento dei casi. Come riferito dalla Bbc, per tutto il mese ci sarà uno stop a teatri, cinema e parchi di divertimento. Caffè e ristoranti dovranno chiudere alle 23 e i negozi non potranno vendere alcolici dopo le 22:00. Saranno imposti dei limiti anche al numero di persone ammesse nei negozi a seconda dello spazio.

La Germania invece ha imposto restrizioni agli ingressi da Francia e Danimarca, dichiarate zone ad alto rischio Covid. Chi arriverà da questi Paesi senza essere vaccinato, o senza avere un certificato di guarigione, dovrà farà 10 giorni di quarantena, periodo che potrà essere ridotto con un test negativo dopo cinque giorni. A questo punto, tutti i Paesi confinanti con la Germania, escluso il Lussemburgo, vengono considerati Paesi ad alto rischio Covid dalle autorità sanitarie tedesche.