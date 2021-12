La variante Omicron si sta “diffondendo alla velocità della luce” in Europa e sempre più Paesi istituiscono nuove restrizioni. Dopo le critiche arrivate nei giorni scorsi all’Italia dall’Unione europea per le nuove regole stabilite per l’ingresso sul territorio nazionale, ora è l’Austria ad adottare una linea ancora più severa. Da lunedì, 20 dicembre, potrà entrare nel Paese senza restrizioni solo chi ha già ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid. Le persone vaccinate (che però non hanno ancora ricevuto la terza dose) o guarite dovranno essere in possesso di un tampone pcr negativo non più vecchio di 72 ore. Per i non immunizzati scatta invece una quarantena di dieci giorni, con l’isolamento che potrà essere interrotto dopo cinque giorni con un test molecolare negativo. “Solo così possiamo frenare la diffusione di Omicron“, ha detto il ministro della Salute austriaco Wolfgang Mueckstein, annunciando il provvedimento che entra in vigore il prossimo lunedì. La misura non vale per i bambini fino ai 12 anni, donne incinte e persone che per motivi di salute non possono essere vaccinate. Per i pendolari transfrontalieri basta invece il pass ‘3-G’ (guariti, vaccinati oppure testati). La decisione non ha mancato tuttavia di creare polemiche. Il presidente dei gestori degli impianti di risalita in Austria, Franz Hoerl, ha definito il provvedimento “totalmente fuori dal mondo”. Con così poco preavviso, ha commentato, non sarebbe praticabile per chi viaggia più giorni per arrivare in Austria.

Anche la Francia ha rafforzato i controlli alla frontiera con il Regno Unito, dove nella sola giornata di venerdì 17 dicembre si sono registrati oltre 93mila contagi, ma anche le sue regole interne. Il green pass sanitario diventerà all’inizio dell’anno un “pass vaccinale” attivabile solo con un programma di vaccinazione completo e non più un semplice tampone negativo. Non solo: da mercoledì 22 dicembre prenderanno il via le vaccinazioni dei bambini dai 5 agli 11 anni. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Olivier Veran spiegando che le dosi verranno somministrate “in centri a misura di bambino”, aggiungendo che dal 30 gennaio scatterà l’obbligatorietà dei vaccini per gli operatori sanitari e i vigili del fuoco. A France Inter ha quindi spiegato che “abbiamo diversi cluster ospedalieri della variante Omicron, in particolare nella regione di Parigi”: circa il 10% del totale dei nuovi casi di coronavirus in Francia si sospetta che siano riconducibili proprio ad Omicron. Per questo motivo il municipio di Parigi ha annunciato la cancellazione dei fuochi d’artificio e dei concerti sugli Champs-Elysée per Capodanno.