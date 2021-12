L’Austria mette un freno ai cenoni natalizi e di capodanno. Uscita da poco dal lockdown generale, rimasto solo per i non vaccinati in vista dell’obbligo d’immunizzazione che scatterà da febbraio 2022, Vienna ha deciso di permettere ai propri cittadini di riunirsi per i festeggiamenti, ma solo se vaccinati. Per i no vax, invece, è prevista la serrata anche durante le festività di Natale, anche se dal 24 al 26 dicembre e il 31 dicembre potranno lasciare casa per “visitare una persona cara”. Per tutti gli altri, comunque, non si tratta di un via libera totale, visto che comunque potranno riunirsi in gruppi formati al massimo da dieci persone. In caso di un numero che va da 11 a 25 partecipanti, sarà necessario un tampone, nonostante il ministro alla Salute, Wolfgang Mueckstein, abbia rivolto un appello a tutti a farsi testare anche per incontri più ristretti. Per capodanno, infine, sarà sospeso il coprifuoco ancora in vigore nel Paese.

A spaventare l’Europa, ancora alle prese con la variante Delta, è la rapida diffusione della mutazione Omicron. E numeri già molto alti si registrano a Madrid, dove la percentuale di prevalenza della variante che si è generata in Sudafrica è già pari o superiore al 60%, come riferito dall’assessore alla Salute della regione della capitale spagnola, Enrique Ruiz Escudero. In città l’incidenza è schizzata a 481 casi per 100mila abitanti, ben 90 in più rispetto alle 24 ore precedenti. La prevalenza di Omicron cresce anche in altre zone della Spagna: a Barcellona, per esempio, rappresenta già circa il 25-30% dei casi riportati, riporta il quotidiano La Vanguardia. Ritmo record nell’aumento dei nuovi contagi in regioni del nord come la Navarra e i Paesi Baschi.