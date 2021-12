Dopo aver annullato la partecipazione alla presentazione del libro di Bruno Vespa, a Roma, Silvio Berlusconi ha dato forfait a un’altra presentazione, quella del libro di Gianfranco Rotondi, “La Variante dc”. “Arcore fornirà le spiegazioni necessarie”, aveva detto ieri lo stesso conduttore di Porta a Porta, annunciando la disdetta. Ma poi le spiegazioni non sono mai arrivate e tra le ipotesi circolava anche quella di un silenzio “comunicativo” legato alla prossima corsa al Quirinale. Alla presentazione del volume dell’ex parlamentare democristiano, attuale vicepresidente dei deputati di Forza Italia, però, il Cavaliere ha mandato un audio-messaggio. “Credo che uno dei meriti storici del governo Draghi, al di là dell’ottimo lavoro di contrasto alla pandemia e di ripartenza economica, sia proprio quello di aver creato le condizioni per tornare, una volta esaurita questa esperienza straordinaria e irripetibile, ad un bipolarismo più maturo”, ha detto Berlusconi nella lettera, trasmessa in audio durante la presentazione del volume. Secondo l’ex premier, quello portato da Draghi è un bipolarismo “fondato sul rispetto per l’altro e sul comune senso di appartenenza alla Nazione, alla Patria che tutti ci rappresenta, alla sua Costituzione, alle sue istituzioni democratiche. Questo vale per chi ha responsabilmente scelto come noi di sostenere quell’esperienza di governo come per chi ha scelto altrettanto legittimamente di contrastarla”.