Il consiglio dei ministri sarà convocato nel pomeriggio, l’orario non è stato ancora fissato ma i ministri sono stati allertati: si deciderà la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Quella che fino a qualche giorno fa sembrava un’ipotesi remota, si è trasformata in una certezza sulla spinta del timore per l’espandersi della variante Omicron. Non solo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia: “Oggi in Cdm ci saranno ulteriori scelte sull’emergenza che stiamo vivendo”. Se si tratterà solo della proroga o se verranno messe a punto ulteriori misure non lo specifica, ma sottolinea che “il Covid è ancora una sfida” da vincere e lo dimostrano i numeri della pandemia “in crescita non solo in diversi Paesi d’Europa ma anche nelle nostre regioni“.

Un campanello d’allarme che il premier Mario Draghi non ha potuto ignorare. Il governo dovrà varare un atto con forza di legge, considerato che il 31 gennaio 2021 scadono i due anni dalla proclamazione dell’emergenza che costituiscono il termine massimo previsto attualmente. La nuova legge consentirà a Draghi di continuare a utilizzare lo strumento dei decreti del presidente del Consiglio (Dpcm), che non devono ricevere l’approvazione parlamentare. Restano in funzione, inoltre, tutti gli organi speciali istituiti per far fronte alla pandemia: la Cabina di regia tra Governo, Istituto superiore di sanità e Regioni, il Commissario straordinario all’emergenza e il Comitato tecnico-scientifico.

“L’epidemia continua ad essere un problema reale, concreto con cui fare i conti. Certo abbiamo strumenti che un anno fa non avevamo, a cominciare dai vaccini“, spiega Speranza parlando al seminario ‘La casa come primo luogo di cura del cittadino’. La campagna vaccinale è uno dei motivi per cui lo stato emergenziale dovrà essere prorogato: “Le terze dosi sono ancora più importanti per fronteggiare la variante Omicron, lo stiamo vedendo dai dati che arrivano”, sottolinea il ministro della Salute. I numeri di questi giorni dicono che gli italiani stanno rispondendo: “Lunedì mezzo milione di dosi di vaccino anti-Covid inoculate. In totale sono state superate i 100 milioni di dosi di vaccino somministrate. E anche per le prime dosi, nelle ultime settimane ce ne sono state 450mila. Molte le prenotazioni anche per i più piccoli”, dice Speranza. Ricordando però l’importanza anche delle restrizioni, a partire dalle mascherine che “sono ancora uno strumento fondamentale nella strategia di contrasto al Covid”.

In Campania restrizioni per le festività

Vietati assembramenti e la vendita di alcolici il 24 dicembre e divieto di svolgere feste in piazza a Capodanno. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca firmerà due ordinanze con le quali sarà disposta una “stretta” alla movida nei giorni della Vigilia di Natale e di San Silvestro. “Come abbiamo già fatto lo scorso anno”, ha spiegato De Luca questa mattina nel centro storico di Napoli per la presentazione del progetto di recupero di Palazzo Penne. Secondo De Luca, sono da evitare “assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine e un po’ su di giri come è inevitabile che sia a Capodanno. Credo che si debba vietare ogni festa in piazza se vogliamo stare tranquilli nei mesi successivi, perché rischiamo, per la follia di una settimana, di essere chiusi tutti per mesi dopo Capodanno”.