Giorgia Meloni raccoglie la provocazione di ieri di Matteo Renzi e rilancia: “La pacchia è finita. Alle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd“. L’elezione del presidente della Repubblica è il tema principe anche della convention di Fratelli d’Italia, Atreju, che oggi si chiude con le parole della leader che arriva a proporre una svolta presidenziale del Paese: “Bisogna uscire dal pantano dell’attuale sistema di elezione del presidente della Repubblica ed entrare in una Repubblica presidenziale con un presidente che risponde non a parlamentari eternamente sul mercato – ha dichiarato dal palco – Non accetteremo compromessi, vogliamo un patriota“.

Una svolta, quella auspicata da Meloni, dopo che ieri dallo stesso palco Renzi rilanciava il suo progetto del sindaco d’Italia al governo, che la politica ritiene sarà osteggiata soprattutto da Pd e Giuseppe Conte. I primi perché “sono lì senza aver mai vinto le elezioni” e il secondo perché “non avrebbe fatto il capo del governo con l’elezione diretta “. Inoltre, sostiene, i Dem cercano “un presidente della Repubblica che sia gradito ai francesi, io rimango di sasso ma tragicamente non mi stupisce perché la sinistra ha fatto il procacciatore degli interessi per il governo francese in maniera tragicamente palese. Palazzo Chigi è di fatto l’ufficio stampa dell’Eliseo e Letta è il Rocco Casalino di Macron”.

E proprio in ottica elezioni del Capo dello Stato, Meloni affronta un altro tema che potrebbe essere determinante per le chance di salire al Quirinale di Mario Draghi: la proroga dello stato d’emergenza in scadenza il 31 dicembre. Mentre il Pd, con Enrico Letta, anche ieri ha spinto per un prolungamento che permetta di affrontare eventuali nuove crisi sanitarie dovute al coronavirus, FdI e Lega chiedono ormai da mesi la sua fine. E Meloni torna a sottolinearlo: “Leggo che Draghi starebbe valutando di mantenere le strutture dello stato di emergenza senza prorogare lo stato di emergenza e quindi si poteva fare, come FdI sostiene da mesi. Allora non si è voluto fare e sapete perché? Perché la sinistra ha usato fin dall’inizio la pandemia per limitare le libertà degli italiani. È un fatto”. In realtà, le sue affermazioni si basano su una ricostruzione emersa da alcuni articoli di stampa ma che non ha ancora trovato alcuna conferma ufficiale nelle parole dell’attuale premier

Il suo obiettivo, sostiene, è quello di tornare a una vita, e a una politica, che non sia più influenzata dalla pandemia: “Abbiamo sfidato il freddo, la pioggia, lo scetticismo, perfino la furbizia di chi pensa che con la scusa del Covid possa impedirci di fare politica e di dire quello che pensiamo”.