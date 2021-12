Controlli nelle stazioni, nelle metropolitane e sui bus. Nel primo giorno di entrata in vigore del nuovo decreto che ha portato all’obbligo di Green pass ‘base’ per utilizzare i mezzi pubblici, sono subito scattate le verifiche da parte delle forze dell’ordine in collaborazione con i dipendenti delle aziende del trasporto pubblico locale. Da Milano a Roma, passando per Firenze e Verona, fino a Napoli, le ‘squadre’ miste sono entrate in azione già nelle prime ore del mattino. E in diverse città, compresa la Capitale, sono già scattate le prime multe.

Milano – I controlli su metropolitana e mezzi di superficie sono iniziati alle 7.30. Atm ha messo in campo 20 squadre, circa 40 controllori, per le verifiche a campione in diverse stazioni sulle varie linee della metropolitana, così come su autobus e tram. Le pattuglie miste, con il personale dell’azienda di trasporti affiancato dalla polizia e dalla Locale, sono disseminate un po’ in tutta la città. Verifiche anche nelle stazioni dei treni: a Porta Garibaldi una pattuglia di 8 agenti assistenza e sicurezza, sei di Fs e due di Trenord, controllano i passeggeri. Controlli anche sul passante ferroviario, sempre a Porta Garibaldi, con alcuni agenti a presidiare l’ingresso del sotterraneo.

Roma – Ai tornelli nella stazione Termini e al capolinea dei bus di piazza dei Cinquecento forze dell’ordine e polizia locale stanno controllando il certificato verde dei viaggiatori. Annunci con altoparlanti all’interno delle stazioni della metro sulla necessità di avere il green pass per viaggiare a bordo dei convogli. “I controlli stanno procedendo bene nei principali luoghi trasporto pubblico locale – ha detto Stefano Napoli, vice comandante generale della polizia locale – facciamo verifiche a campione capillari garantendo una fluidità per il trasporto pubblico. Sono oltre 100 gli agenti della polizia locale destinati ai controlli”. Nella Capitale c’è anche il primo multato: un uomo di 50 anni è stato sorpreso senza Green pass alla discesa dal bus in piazzale Flaminio. Per lui è scattata una sanzione di 400 euro.

Napoli – Nelle prime ore del mattino nessun controllo a Napoli all’ingresso di funicolari e bus nel giorno in cui entra in vigore l’obbligo di Green Pass per accedere sui mezzi pubblici. Nella stazione di piazza Fuga della Funicolare Centrale così come nella stazione Cimarosa della Funicolare di Chiaia i cittadini entrano liberamente senza che nessuno verifichi il possesso della certificazione verde. Lo stesso accade nella stazione Vanvitelli della linea 1 della metropolitana. Il personale di stazione così come i conducenti dei bus riferiscono di non aver avuto “alcuna indicazione dall’azienda”. Perplessità dei cittadini che si aspettavano di trovare qualche rallentamento dovuto ai controlli. Attorno alle 9, poi, gli agenti della polizia hanno avviato i controlli in piazzetta Augusteo, dove con la Funicolare Centrale si sale nei quartieri collinari.

Bologna – Si sono concentrati soprattutto alle pensiline degli autobus, per ragioni di praticità e velocità, i controlli ai passeggeri nel primo giorno di applicazione del super Green pass. Il personale di Tper, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico, è stato affiancato, come disposto dalla prefettura, da personale di polizia, carabinieri, guardia di finanza per la verifica del certificato verde di chi stava aspettando l’autobus. “È stata una mattinata tranquilla – dice Gabriele Monaco, responsabile della gestione del trasporto di Tper – le persone sono abbastanza informate dei nuovi provvedimenti”.

Firenze – Partenza senza problemi sui mezzi di trasporto pubblico della Toscana secondo quanto afferma Autolinee Toscana, il nuovo gestore unico del trasporto pubblico locale su gomma. Sono operativi 80 verificatori nella regione, di cui 26 a Firenze, per fare controlli a campione sui passeggeri in salita o discesa. I verificatori, che a rotazione presidiano 26 fermate del capoluogo, sono affiancati dalla polizia municipale presente alle fermate degli autobus e della tramvia fiorentina. Situazione tranquilla nel capoluogo dove Autolinee toscane fa sapere di aver trovato soltanto un passeggero non in regola perché dotato di un vaccino non riconosciuto dall’Ue. Il passeggero è stato invitato a non salire sul mezzo. Inoltre, nessuna criticità viene segnalata da Fs sul fronte del trasporto ferroviario in Toscana.

Torino – Accompagnati dalle forze dell’ordine, i controllori del Gruppo Torinese Trasporti (Gtt), l’azienda del trasporto pubblico locale, chiedono il certificato alle fermate vicino alle stazioni di Porta Nuova e di Porta Susa, dove sono presenti presidi fissi. In città sono presenti 82 controllori divisi in tre turni, a volte due, in squadre che non superano mai le tre unità. I controlli sono a campione.

Genova – Quattrocento persone controllate dalle 7 alle 9,30 al capolinea dei bus Amt davanti alla stazione ferroviaria di Brignole, senza una multa. I verificatori dell’azienda del trasporto pubblico, affiancati in queste ore da agenti della polizia, stanno controllando a campione chi sale sui mezzi, ricordando la necessità di avere il Green pass per salire. “Stiamo svolgendo un’attività ‘educativa’, informiamo e invitiamo a non salire chi non ha il certificato verde”, spiega il direttore generale di Amt Stefano Pesci. È la linea, dice Pesci, indicata dal prefetto. Dopo i controlli a Brignole i controllori si sposteranno su altre fermate ad alta frequentazione. Sono 12 i verificatori Amt impegnati al momento nei controlli e sono affiancati da altrettanti poliziotti. Sui controlli per il Green pass è impegnata anche la polizia locale con 12 pattuglie dedicate per i nuovi controlli. Impegnati anche i carabinieri. Polizia locale e carabinieri stanno anche verificando che nelle vie del centro storico e dello shopping sia indossata correttamente la mascherina, come disposto da una ordinanza del sindaco Marco Bucci.

I controlli all’imbarco per lo Stretto di Messina – Anche nello Stretto di Messina non si viaggia senza Green pass: tutti i viaggiatori tra Messina e Villa San Giovanni per passare da una sponda all’altra, dovranno essere muniti della certificazione verde. Già dalla prima corsa alle 6.40 decine di persone sono in fila e, oltre ad acquistare il biglietto, devono mostrare il Green pass agli addetti della Caronte&Tourist al molo San Francesco.

Verona – Sono scattati già alle 6 del mattino i controlli sul green pass in zona Stazione Porta Nuova, dove transitano centinaia di autobus urbani ed extraurbani. Tutto si sta svolgendo regolarmente, senza alcuna protesta o tensione. L’autostazione di Porta Nuova è il principale obbiettivo nei controlli sul possesso del Green Pass da parte degli utenti. Il piano delle verifiche del certificato, predisposto da prefettura e questura, vede il coinvolgimento di polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale. Sono attive anche squadre di accertatori dell’Azienda Trasporti Verona. Centinaia le persone già controllate anche in piazzale Stefani, altro importante snodo del trasporto pubblico locale.

Basilicata – Controlli a tappeto per chi scende dagli autobus extraurbani che arrivano a Potenza, a campione nella zone vicine agli istituti scolastici. Nel terminal bus del capoluogo lucano, dove arrivano le autocorriere dagli altri centri della regione e da altre regioni, la polizia municipale ha controllato tutte le persone in arrivo: una di loro è stata sanzionata perché priva del Green pass. Davanti alle scuole, i controlli sono stati fatti a campione ma gli agenti operanti hanno anche parlato con i ragazzi, sottolineando l’importanza di avere il certificato verde. Secondo quanto reso noto dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, sono circa 200 i rappresentanti delle forze dell’ordine che parteciperanno ai controlli. Verifiche anche a Matera, nella stazione di arrivo dei bus: le verifiche – è stato spiegato – continueranno a campione sia per i viaggiatori sui mezzi pubblici sia per i locali, in particolare nei ristoranti.