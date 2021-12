Circolazione fortemente rallentata dalla prima mattina per i treni alta velocità in direzione Nord e Sud e per i regionali in arrivo e in partenza da Firenze. Le Ferrovie dello Stato in un comunicato spiegano che ci sono stati “prima gli ostacoli in linea fra Orte e Orvieto, linea Direttissima Roma – Firenze, rimossi dal personale di RFI, e poi dei guasti tecnici nel nodo di Firenze” che “stanno provocando forti ritardi“. Segnalate anche cancellazioni.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana – prosegue la nota – “hanno risolto il guasto agli impianti che gestiscono il nodo di Firenze. È prevista la graduale ripresa della normale circolazione. Rfi mantiene un presidio tecnico per assicurare il corretto funzionamento degli impianti ed è attiva l’assistenza di Trenitalia nelle principali stazioni e attraverso l’invio di mail e sms ai passeggeri interessati”.