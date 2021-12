Anche i ragazzi over 12 che saliranno su un mezzo pubblico dovranno avere il Green pass. Quello base che si può ottenere con un tampone molecolare valido 72 ore o uno antigenico che assicura copertura per 48 ore. La decisione del governo sull’obbligo della certificazione base riguarda quindi gli alunni delle medie e superiori che si spostano in bus, tram, metro e sui treni locali. I ragazzi over 12 ancora non vaccinati sono circa il 30% della platea totale composta da 4.627.514 dai 12 ai 19 anni. L’ipotesi allo studio è quella di tamponi gratuiti forniti da farmacie e strutture sanitarie regionali, come anche quella di una deroga fino alle vacanze di Natale.

I controllori dovranno verificare a bordo i green pass dei passeggeri in quanto incaricati di pubblico servizio, nonostante le resistenze dei sindacati di categoria, richiedendo se necessario l’intervento delle forze dell’ordine. A Roma sono previsti anche blitz dei vigili sui mezzi, oltre agli accertamenti alle fermate, con piccoli nuclei composti da due persone “in forma itinerante”. A Milano ci saranno “squadre affiancate” di incaricati delle aziende e forze dell’ordine agli ingressi. Ma i controlli, ha anche specificato il capo di gabinetto dell’Interno Bruno Frattasi, non dovranno avere conseguenze sul servizio e vanno scongiurati problemi di ordine pubblico.

Foto di archivio