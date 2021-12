La polizia tedesca ha trovato cinque persone morte, tra cui tre bambini, in una casa a Koenigs Wusterhausen, nella zona sud est di Berlino. Secondo quanto riportato dalla Deutsche Presse-Agentur (Dpa), sui corpi sono state trovate ferite da taglio e da proiettili, per questo gli inquirenti indagano per pluriomicidio. Gli agenti sono stati allertati dalle segnalazione dei residenti, allarmati dal fatto che da giorni non si vedevano né i genitori e i bambini e che dalla casa non provenivano rumori. Stando a quanto ha dichiarato il procuratore capo Gernot Bantleon al quotidiano tedesco Bild, i bambini avevano 4, 8 e 10 anni e genitori circa 40.