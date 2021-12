Nei prossimi mesi la nuova variante Omicron del coronavirus rappresenterà almeno la metà di tutti i contagi in Europa. A dirlo è il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), secondo cui, in base ai dati preliminari raccolti dal Sudafrica e presentati nel suo nuovo report, la nuova mutazione “potrebbe avere un sostanziale vantaggio di crescita rispetto alla Delta”. Così i Paesi corrono ai ripari e il primo a muoversi è la Germania, con la Cancelliera uscente, Angela Merkel, che ha annunciato quello che di fatto è un lockdown per i non vaccinati. Il governo di Berlino ha infatti intenzione di estendere il modello 2G (green pass riconosciuto solo a chi è immunizzato o guarito dal Covid, con l’esclusione di chi presenta un semplice tampone negativo) al commercio al dettaglio su base federale. Si tratta di una delle decisioni contenute nel pacchetto varato dall’ultima conferenza Stato-Regioni.

Mentre gli esperti sudafricani, Paese dal quale ha preso origine la nuova variante del coronavirus, sostengono che non ci siano evidenze di una maggiore resistenza ai vaccini da parte di Omicron, l’Ecdc ritiene che “la presenza di mutazioni multiple nella proteina Spike della variante Omicron di Sars-CoV-2 indica un’elevata probabilità di riduzione dell’attività neutralizzante da parte degli anticorpi indotti da infezione” pregressa “o vaccinazione”. Questo significa che potrebbe verificarsi un calo dell’immunità di vaccinati e guariti, ma non è chiaro di quanto: “Dati preliminari – spiegano gli esperti – suggeriscono che Omicron potrebbe essere associata a un aumento del rischio di reinfezione in Sudafrica. Tuttavia, in assenza di dati sulla neutralizzazione in vitro, dati sull’efficacia vaccinale e ulteriori dati sulla reinfezione in popolazioni esposte a varianti differenti di Sars-CoV-2 durante le precedenti ondate, la misura in cui Omicron elude o erode l’immunità derivata da vaccino o precedente infezione rimane incerta”.

