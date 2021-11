In tutto il mondo, come era già accaduto con le altre varianti del Covid, il quadro è in rapida evoluzione. La variante Omicron del coronavirus scoperta in Sudafrica mette sempre più in allarme: in Europa sta già circolando, come confermano i primi casi accertati in Germania, Regno Unito e Italia. In Olanda è ormai praticamente certo che 61 passeggeri, arrivati con voli dal Sudafrica, e risultati positivi abbiano contratto la nuova variante. Londra ha risposto in maniera decisa: imponendo l’obbligo di mascherina nei negozi e sui bus, reintroducendo l’obbligo di test molecolare e di quarantena fino al risultato per chiunque entri in territorio britannico. La velocità di propagazione della Omicron del resto spaventa i governi: dopo aver già bloccato i voli provenienti dall’estero, Israele ha annunciato la chiusura delle sue frontiere e dell’Australia arriva la notizia dei primi casi riscontrati nel continente. Il Giappone ha aggiunto altri tre Paesi africani alla lista di quelli con l’obbligo di quarantena in ingresso. E gli Stati Uniti sanno che è ormai solo questione di tempo prima che anche da loro si inizi a contare i casi, per questo tutti gli sforzi si concentrano sul rafforzare i test ed accelerare le vaccinazioni.

Israele – Il governo ha deciso di chiudere completamente le sue frontiere per prevenire l’arrivo di persone contagiate dalla variante Omicron del virus del Covid-19, dopo aver annunciato ieri l’interruzione dei voli dall’estero.

Australia – La variante Omicron è arrivata anche qui: il governo ha annunciato di aver diagnosticato due contagi su passeggeri provenienti dal Sudafrica.

Giappone – Il Giappone aggiunge altri tre Paesi africani alla lista delle nazioni per le quali da sabato è scattato l’obbligo di quarantena, dopo la scoperta della nuova variante del Covid-19, originata in Sudafrica. I Paesi sono il Mozambico, il Malawi e lo Zambia, e si vanno ad aggiungere a Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia e Zimbabwe, oltre allo stesso Sudafrica. “Il governo risponde con urgenza al rischio di espansione del virus, e faremo quanto in nostro potere per controllare al meglio le frontiere”, ha detto il premier nipponico Fumio Kishida. I viaggiatori che provengono dai nove Paesi saranno sottoposti a un periodo di 10 giorni di quarantena in strutture predisposte dalle autorità sanitarie, durante i quali saranno eseguiti tre tamponi: al terzo e al sesto giorno e al termine dell’isolamento.

Regno Unito – L’arrivo di Omicron ha fatto rompere gli indugi anche a Boris Johnson, che finora aveva preferito un approccio soft sulle restrizioni. Sabato, al termine di una giornata convulsa, il premier si è rivolto alla stampa annunciando l’introduzione dell’obbligo di mascherina nei negozi e sui trasporti pubblici. Un provvedimento drastico, in un Paese in cui la mascherina non è stata mai apprezzata, ma che dà il senso dell’allarme. Il governo è anche andato oltre, blindando di fatto i suoi confini: chiunque arriverà nel Regno dovrà sottoporsi ad un test molecolare obbligatorio e una quarantena fino al risultato. Mentre la lista rossa sui viaggi è stata allargata ad altri 4 Paesi africani, che adesso sono diventati 10.

Germania – Due i casi confermati di Omicron in Germania: a Monaco, nella ricca Baviera. In Italia è stata identificata una sequenza riconducibile a Omicron in un residente in Campania rientrato giorni fa dal Mozambico.

Olanda – In Olanda l’apprensione per 85 persone arrivate con due voli dal Sudafrica risultate positive, è risultata fondata: con una certezza “del 95%” il governo ha infatti annunciato che 61 hanno contratto la nuova variante. Dopo l’arrivo, comunque, tutti sono stati messi in quarantena in un hotel vicino all’aeroporto di Amsterdam.

Sudafrica – “La nuova variante Omicron del coronavirus provoca una malattia leggera senza sintomi importanti“: lo ha dichiarato, ripresa da diversi media, Angelique Coetzee, presidente della Associazione dei medici del Sudafrica, Paese da cui proviene la variante e che l’ha isolata. La dottoressa Coetzee ha però precisato che le persone anziane e affette da malattie sono comunque a rischio. In dichiarazioni citate dal Telegraph, afferma che la nuova variante ha dato “sintomi erano molto diversi e lievi rispetto a quelli che avevo curato in precedenza“: senso di affaticamento, bambini con battito accelerato, ma nessuno che presentasse uno dei sintomi più tipici, cioè la perdita di gusto e olfatto.

Stati Uniti – Gli Stati Uniti hanno elogiato il Sudafrica per la sua ‘trasparenza’ con il resto del mondo dopo la scoperta della variante Omicron, mentre Pretoria sostiene di sentirsi “punita” e trattata ingiustamente, con i suoi cittadini trattati da persone non grate. In una conversazione telefonica tra il ministro degli Esteri degli Stati Uniti Antony Blinken e il suo omologo sudafricano Naledi Pandor, “il segretario di Stato Blinken ha elogiato gli scienziati sudafricani per la rapida identificazione della variante Omicron”, ha fatto sapere il Dipartimento di Stato in una nota. Ha anche elogiato “il governo sudafricano per la sua trasparenza nella condivisione di queste informazioni, che dovrebbero servire da modello per il mondo”, ha aggiunto la diplomazia statunitense. I divieti di viaggio emanati da molti Paesi nei confronti dei sudafricani equivalgono a “punire il Sudafrica per il suo sequenziamento genomico avanzato e la sua capacità di rilevare nuove varianti più rapidamente”, ha lamentato il governo sudafricano, due giorni dopo l’annuncio della scoperta della variante Omicron. “A volte veniamo puniti per essere trasparenti e fare le cose in fretta”, ha deplorato la star della virologia sudafricana Tulio de Oliveira, il cui team ha rilevato la variante. Al contrario, gli Stati Uniti accusano Pechino di aver atteso troppo a lungo prima di condividere informazioni cruciali sull’epidemia, affermando che una gestione più trasparente avrebbe potuto aiutare a fermare la diffusione del virus.

Cina – Se la Cina non avesse in vigore stringenti misure restrittive sulla circolazione e i viaggi, avrebbe fino a una media di 630mila nuovi contagi da Covid-19 ogni giorno. A sostenerlo è uno studio effettuato dai matematici della Peking University per il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie.