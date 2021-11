Continua a peggiorare la situazione sanitaria in Germania, ormai in piena quarta ondata di Covid. Il Robert Koch Institut ha rilevato il più alto tasso di incidenza settimanale di contagi dall’inizio della pandemia: 399,8 casi ogni 100mila abitanti. Un numero preoccupante che testimonia che la nuova ondata pandemica è destinata a durare ancora, come confermano anche i dati giornalieri che registrano 45.326 casi e 309 vittime solo nelle ultime 24 ore. Il ministro della Salute, Jens Spahn, non nasconde la gravità della situazione, dichiarando anche che “in alcune regioni della Germania la situazione è drammatica. Dobbiamo trasferire i pazienti, le unità di terapia intensiva sono piene. Chi ha un infarto o un incidente in queste regioni ha molta difficoltà a ricevere buone cure”. Una situazione che ha messo in allarme gli Stati Uniti che hanno diffuso uno sconsiglio ai propri cittadini di recarsi in Germania e Danimarca, elevando l’allerta a livello 4, ossia “do not travel“.

In Francia i servizi di Palazzo Matignon, la sede del governo francese, hanno fatto sapere che il primo ministro Jean Castex, in isolamento per 10 giorni dopo essere risultato positivo al Covid-19, “ha visto il presidente Emmanuel Macron per l’ultima volta mercoledì scorso in Consiglio dei ministri”. Al rientro da una visita ufficiale in Belgio, il ministro è stato sottoposto a tampone dopo aver appreso la positività della figlia di 11 anni, con il test è risultato positivo. Il suo omologo belga e 4 ministri con i quali aveva avuto incontri oggi durante la sua visita in Belgio sono in isolamento. Castex era accompagnato nella sua visita dalla ministra della Difesa, Florence Parly, e da quelli dell’Interno, Gérald Darmanin, della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, dal sottosegretario per gli Affari europei, Clément Beaune. Darmanin, la ministra dello Sport, Roxana Maracineanu, e del Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne, sono risultati negativi al test del coronavirus al quale si sono sottoposti dopo che è emersa la positività del premier. Negativo anche Beaune. Sono intanto in isolamento in attesa del test il premier belga, Alexander de Croo, che aveva incontrato Castex, e quattro ministri del suo governo. I servizi del governo hanno fatto sapere che non ha avuto contatti con il presidente, Emmanuel Macron, dopo il Consiglio dei ministri di mercoledì scorso, mentre il suo entourage ha precisato che il premier soffre soltanto di “sintomi lievi” come “una leggera tosse”.

Intanto in Israele sono iniziate le somministrazioni ai bambini dai 5 agli 11 anni. Già ieri le prime dosi sono state iniettate dai servizi delle mutue in alcune località del Paese, dopo gli arrivi nei giorni scorsi dei vaccini Pfizer adatti ai bambini. Secondo i responsabili, citati dai media, per oggi le prenotazioni per l’immunizzazione sono 24mila, circa il 2.5% di quella fascia d’età.