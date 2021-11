Sono circa 4mila, la maggior parte senza mascherina, e intonano i soliti cori contro il governo e le restrizioni legate al coronavirus. È un altro sabato di proteste no green pass quello che ha preso il via a Roma, dove in migliaia si sono presentati al sit-in Liberiamo l’Italia al Circo Massimo al grido di “libertà, libertà”, “giù le mani dai bambini” e “la gente come noi non molla mai”. Durante i controlli che hanno preceduto l’evento, è scattata anche la denuncia per uno dei leader, Nicola Franzoni, che tempo fa aveva ricevuto il foglio di via dalla capitale. Anche a Milano gruppi di dimostranti, non troppo numerosi, hanno cercato di raggiungere piazza Fontana e piazza Duomo blindate dalle forze dell’ordine che hanno bloccato, identificato e in alcuni casi messo in stato di fermo alcuni presenti. Si sono verificati anche attimi di tensione quando un paio di centinaia di manifestanti hanno tentato di entrare nelle piazze.

Sit-in al Circo Massimo, il medico no vax: “Siamo tanti, qualcuno dovrebbe preoccuparsi”

Tra le bandiere tricolore spicca anche una del Regno delle due Sicilie e uno striscione per Trump. Uno dei manifestanti espone uno stendardo che raffigura la madonna che accarezza un neonato che dorme sul mondo. “L’ho portata per proteggere tutti – dice – sono l’unico non vaccinato in famiglia”.

E sul palco allestito per l’occasione prende la parola anche il medico no vax recentemente sospeso, Mariano Amici, che sfida a distanza il governo: “Visto il numero dei partecipanti qui qualcuno dovrebbe iniziare a preoccuparsi”. E ha poi iniziato con una serie di invettive negazioniste e basate su principi non dimostrati: “Ci hanno fatto credere che questa malattia chiamata Covid fosse come la peste ma non è vero. Un teatrino basato su presupposti assolutamente antiscientifici. I numeri sono non reali, il tampone non è strumento attendibile e soprattutto non è strumento diagnostico. Al governo non interessa la salute dei cittadini, ma gli interessa far vedere che ci sono i morti per governare in maniera dittatoriale. Tutti i morti sono contati come Covid”.

Anche i gilet arancioni e l’ex generale Antonio Pappalardo erano presenti alla manifestazione: “Stasera nasce un nuovo movimento che si deve opporre a questo regime – ha detto – Dobbiamo essere uniti perché il nemico è troppo forte. Un leader lo deve scegliere il popolo e non Mattarella. A casa mia questa non è democrazia ma è una volgare dittatura. Ci deve essere un movimento che dica ‘ora dovete andare a casa””.

Durante i controlli effettuati oggi è stato denunciato dalla polizia Nicola Franzoni, leader di Onda Popolare, imprenditore di Lerici promotore di diverse manifestazioni nella capitale e del gruppo social “Marcia su Roma” contro il green pass e i vaccini. Secondo quanto si apprende, Franzoni, che aveva un foglio di via da Roma, è stato fermato per un controllo questa mattina sulla Salaria mentre era nella sua auto.

Milano, piazza Fontana blindata: manifestanti identificati

Anche a Milano torna la consueta protesta dei no green pass che hanno di nuovo cercato di raggiungere piazza Fontana e piazza Duomo, luogo di partenza della maggior parte dei cortei che hanno caratterizzato questi mesi di proteste. Piazze blindate dalle forze dell’ordine schierate che hanno allontanato i dimostranti dopo averne identificati alcuni, dopo anche attimi di tensione. Alcuni militanti No pass hanno tentato di resistere e sono stati fermati dalla polizia. Folta presenza di forze dell’ordine anche in piazza Duomo, obiettivo tra quelli considerati sensibili delle manifestazioni e che il Viminale ha deciso di rendere inaccessibile.