La morsa del Covid sull’Europa non tende a diminuire e in Germania la situazione sembra peggiorare di ora in ora e in Austria è stato deciso il lockdown da lunedì. “Siamo in una fase in cui non dovremmo escludere nulla” ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, rispondendo a una domanda sul perché la Germania non vada subito in lockdown, alla luce della drammaticità della situazione pandemica. L’Europa in generale ormai da settimane è ‘osservata speciale’ perché ha guidato il rialzo delle infezioni registrate, ma sono alcuni i paesi che sono in maggiore difficoltà. In Germania ieri la cancelliera Angela Merkel è stata costretta ha annunciato la strategia delle tre soglie e oggi è arrivato l’intervento del ministro.

“La situazione è seria, è ancora più seria della settimana scorsa. La dinamica del contagio non è stata interrotta. In quattro settimane l’incidenza del virus si è quintuplicata” ha continuato Spahn in conferenza stampa a Berlino con il presidente del Robert Koch Institut. Spahn ha citato le misure anticovid decise ieri che “andranno implementate e controllate“. Intanto proprio ieri la commissione tedesca specializzata sui vaccini Stiko ha aggiornato le indicazioni sul cosiddetto booster, consigliandola a tutti coloro che hanno più di 18 anni. Una indiscrezione trapelata dalla riunione del direttivo su diversi media tedeschi che ne hanno dato notizia. La dichiarazione ufficiale definitiva non è ancora pronta.

“Non possiamo assolutamente perdere tempo” ha detto il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in un drammatico appello in conferenza stampa a Berlino con il ministro della Salute Jens Spahn. “Dobbiamo ridurre i contatti per rallentare la dinamica”, ha aggiunto. “Ogni giorno si contagiano 10mila persone nel nostro Paese. In un quarto dei distretti tedeschi l’incidenza è sopra 500, in 12 di questi sopra i 1.000”. Wieler non usa mezza misure: “Tutta la Germania è un unico grande focolaio. Siamo in un’emergenza nazionale. Bisogna tirare adesso il freno di emergenza“. Per Wieler l’imposizione del “2G” dove l’incidenza del tasso ospedaliero supera 3 pazienti ricoverati da Covid su 100 mila abitanti “non basta più” nella situazione attuale. I contatti vanno ridotti in modo massiccio. Intanto il Bundesrat, la Camera alta tedesca, ha approvato il nuovo pacchetto di restrizioni. Nonostante ci si aspettasse l’opposizione del blocco conservatore, che domina la Camera in cui sono rappresentati i 16 Lander, il pacchetto, già approvato ieri dal Bundestag, è passato all’unanimità.

L’epidemia in Russia ha ucciso 1.254 persone nelle ultime 24 ore, il più alto numero giornaliero dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il centro di crisi anti-coronavirus informa che il totale dei morti è salito a 261.589. Secondo i dati del centro di crisi, in Russia il 2,83% dei pazienti con coronavirus sono morti. La situazione della Russia e di altri paesi dell’Europa è drammatica da settimane: in molti dei paesi la percentuale della popolazione vaccinata è troppa bassa. Intanto in Francia il numero di classi nelle scuole che sono state chiuse a causa dell’epidemia è risalito nettamente nell’ultima settimana ed ha toccato il record dall’inizio dell’anno scolastico a settembre: 4.048 classi chiuse, lo 0,8% delle classi nel paese ha annunciato il ministero dell’Educazione nazionale. Il precedente record era del 16 settembre, quando furono 3.300 le classi lasciate a casa.