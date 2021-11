Sabato pomeriggio una ragazza di 14 anni originaria del Bangladesh sabato si è presenta ai carabinieri di Ostia con dei graffi sulla fronte per denunciare i suoi aggressori. L’adolescente ha raccontato che il fratello questa volta l’ha sbattuta contro un mobile e che viene picchiata sia lui che dalla madre da molto tempo.

Il motivo, ha spiegato la giovane, è da ricercare nel suo netto rifiuto di di indossare il burqa, velo e, in generale, ha aggiunto, nel non aver mai accettato i principi della religione islamica, secondo quanto ha riferito ai carabinieri.

La ragazza – che ha raccontato di essere stata anche minacciata di ritornare in Bangladesh – è stata portata in ospedale, dove i medici hanno riscontrato un leggero trauma cranico guaribile in 15 giorni. È stata quindi portata in una struttura protetta e i carabinieri hanno inviato un’informativa alla procura dei Minori e denunciato i due familiari per maltrattamenti e lesioni personali.