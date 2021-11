Il sacerdote italiano Cesare Bullo, direttore del Centro Don Bosco in Etiopia, è stato arrestato sabato dalle forze di sicurezza di Addis Abeba. Un’altra retata che ha colpito la missione salesiana, nello stesso giorno in un cui è arrivata la buona notizia del rilascio di Alberto Livoni, l’operatore umanitario emiliano detenuto da sabato 6 novembre in un commissariato della capitale in attesa di conferma sulla liceità di un suo versamento di denaro destinato a profughi. La ong di cui Livoni è coordinatore per l’Etiopia, il Vis (Volontariato internazionale per lo sviluppo), ha confermato: “Finalmente siamo lieti di comunicare il rilascio del nostro collega, trattenuto in stato di fermo in Etiopia negli scorsi giorni”.

A dare la notizia dell’arresto di don Bullo è invece La Repubblica, che ha raccontato come ieri gli agenti sono tornati dai salesiani per arrestare il prete 80enne. Il 5 novembre c’era stata la prima irruzione nella casa madre della missione salesiana, nel quartiere Gotera. Diversi religiosi e volontari erano stati arrestati, quasi tutti di origine tigrina. Il 6 novembre poi era era stata la volta di Alberto Livoni. Rilasciato grazie a una “operazione condotta dall’Ambasciata Italiana in Etiopia”, si legge nel comunicato del Vis. “Restiamo in apprensione per i due operatori Vis locali ancora trattenuti in stato di fermo, continuiamo a seguire la loro situazione auspicando anche per loro l’immediato rilascio”, conclude la nota.

Il fermo del 65enne Livoni era stato compiuto da forze di sicurezza nella sua abitazione ad Addis Abeba dopo un’irruzione e assieme a lui sono stati fermati gli altri due operatori dello staff locale del Vis. Secondo indiscrezioni di media, le autorità etiopi volevano accertare perché il coordinatore del Vis avrebbe ceduto circa 20mila dollari a una persona: anche se non è stata formalizzata alcuna accusa, gli inquirenti etiopi sospettavano che i fondi siano serviti ad aiutare i miliziani del Fronte popolare di liberazione del Tigray (Fplt) lanciati ora alla conquista della capitale, e non solo profughi. Il Vis in Etiopia affianca i salesiani in progetti di scolarizzazione e formazione professionale di giovani ed è molto attivo nel nord del Tigray.