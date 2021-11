“L’Italia di oggi mi pare diversa. È come se stessimo provando a mostrare quello di cui siamo capaci e quello che potremmo essere: sembriamo un Paese più responsabile, più maturo” è l’immagine tracciata da Marina Berlusconi, presidente della casa editrice Mondadori e figlia dell’ex premier Silvio Berlusconi, intervistata da Il Corriere della Sera. “Siamo tra i primissimi al mondo per le vaccinazioni anti-Covid, e spero affronteremo con lo stesso spirito la nuova ondata in arrivo”, continua. Si esprime anche sull’attuale presidente del Consiglio: “Non sottovaluto certo l’effetto Draghi. Ha restituito il giusto peso a valori come serietà, autorevolezza, europeismo. Con lui ci siamo liberati di molti apprendisti stregoni e siamo tornati all’etica della competenza”.

Quando poi si affronta il tema della Giustizia cita la vicenda giudiziaria del padre, appena assolto a Siena nel processo Ruby ter: “Quello è un processo che sfugge davvero ad ogni logica… La realtà è che mio padre non solo andrebbe assolto, ma meriterebbe un risarcimento morale pressoché incalcolabile per le ingiustizie subite. E invece certi pubblici ministeri e certe testate continuano imperterriti a concepirsi come “giustizieri”, votati all’annientamento, per furore ideologico o semplicemente per calcolo, del “nemico”. Che si chiama Silvio Berlusconi”. E sul suo possibile passo al Quirinale: “È bastata l’ipotesi di una sua candidatura perché, come il riflesso condizionato del cane di Pavlov, le truppe giustizialiste ricominciassero a spargere gas tossici“.