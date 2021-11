“Sono qui per dire che non vi crediamo. Sentiamo discorsi esagerati ma poi vi vediamo arrivare alla Cop26 con jet privati. Stiamo affogando nelle promesse, non bastano gli impegni. Sono qui per dire al mondo della finanza e del business dimostrateci che abbiamo torto. Abbiamo disperatamente bisogno di voi. Provateci che abbiamo torto”. È l’accorato appello per il clima che l’attivista ugandese Vanessa Nakate ha rivolto alla Cop26 di Glasgow l’11 novembre