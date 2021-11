La Guardia di Finanza di Bari ha arrestato sei persone, una in carcere e 5 ai domiciliari, e sequestrato beni per 2 milioni di euro nei confronti di 4 imprese, nell’ambito dell’ indagine Radici su presunte corruzione e truffa ai danni della regione Puglia. Le persone finite sotto inchiesta sono complessivamente 21, di cui 3 pubblici ufficiali (tra dirigenti e funzionari) della Regione Puglia, dieci imprenditori operanti nel settore agricolo-forestale in provincia di Foggia e 8 consulenti agronomi. All’alba il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme gialle di Bari ha eseguito l’ordinanza emessa dal Gip Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica di Bari, eseguendo i sequestri nel Consorzio Agroforestale “Biase Fasanella” di Peschici, alla Cooperativa sociale “Tenuta Umbra” di Foggia, e nelle aziende “Agri Verde” Apricena e “Cala Lunga” di Vieste.

L’indagato finito in carcere è un funzionario della Regione, Lorenzo Mazzini, foggiano di 63 anni, dipendente del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale-Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali di Foggia. Nell’ipotesi degli inquirenti ha intascato da tecnici e imprenditori agricoli foggiani denaro – il 3% per ogni pratica o somme concordate dai 500 ai 30mila euro – per agevolarli nell’ottenimento dei fondi del Psr, il Programma di Sviluppo Rurale, falsificando la documentazione sulla sussistenza dei requisiti per accedere ai finanziamenti, così truffando l’ente.

I 21 indagati rispondono, a vario titolo, di tentata concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche commessi a Bari e in provincia di Foggia nel periodo tra il 2012 e il 2020.