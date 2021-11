In Danimarca da lunedì 8 novembre è di nuovo attivo il Coronapass, il green pass danese, per entrare in ristoranti, musei ed altri luoghi chiusi e si ottiene per aver completato il ciclo vaccinale o per essere guariti dal Covid, come in Italia. In Danimarca però il certificato è valido per tre giorni e non serve sul luogo di lavoro, con la possibilità di poter fare un tampone gratuito nei luoghi in cui è richiesto il pass. La misura è pensata come una stretta sugli ingressi nei locali notturni, nei bar e nei ristoranti al chiuso, ed è arrivata nel pieno della risalita dei contagi, dove una popolazione di 5.831 milioni di abitanti in cui gli over 12 sono vaccinati all’86% si prepara alla quarta ondata.

La commissione nazionale sull’epidemia ha raccomandato al governo di classificare il coronavirus come una malattia socialmente pericolosa e l’esecutivo “ha seguito l’indicazione”, ha detto la premier Mette Frederiksen. Infatti, dopo che il 10 settembre 2021 Magnus Heunicke, ministro della Salute del paese scandinavo, ha dichiarato che dato il livello record di vaccinazioni “possiamo abbandonare le regole speciali contro il Covid-19”. Il paese era nel pieno di una “decrescita felice” dei contagi iniziata il 29 agosto e, quando il ministro ha fatto il suo annuncio, i contagiati erano 91mila con una percentuale di morti dello 0,5 morti per milione di abitanti.

La discesa è stata registrata fino al 22 settembre, poi un’impennata dei contagi che a inizio novembre ha superato i 400mila casi di Coronavirus accertati su una popolazione di 5.8831 milioni di abitanti, e nell’ultima settimana si viaggiava a un ritmo di 2mila contagi al giorno. Con i contagi è aumentata anche l’ospedalizzazione dei pazienti, arrivati a oltre 300, così per frenare in tempo una quarta ondata che si prospettava preoccupante, la premier ha annunciato le nuove misure che il parlamento deve ancora votare.