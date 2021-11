“Questa sono io praticamente ogni giorno, ogni notte per qualche anno ormai, i social non sono reali. A tutti quelli che stanno lottando, ricordatevelo”. Esordisce così su Instagram Bella Hadid pubblicando una carrellata di sue foto inedite, in cui mostra per la prima volta il suo volto sconvolto dalle lacrime. La super top model, 25 anni, sorella di Gigi e tra le più amate e apprezzate al mondo, ha deciso di rompere il silenzio e rivelare che da diverso tempo fa i conti con “ansia e depressione”, disturbi che le hanno cambiato la vita come si vede dalle immagini che condivide, in cui la si vede mentre piange a letto o, addirittura, attaccata a una flebo. Scatti forti, che spazzano via in un colpo solo tutta la patina di glamour che solitamente ricopriva la narrazione sul suo personaggio, tra fisico statuario, viaggi in giro per il mondo, inviti esclusivi e possibilità economiche e comfort di ogni tipo.

“A volte tutto quello di cui hai bisogno è sentire che non sei solo – prosegue Bella Hadid, a cuore aperto -. Quindi vi dico: non siete soli. Voglio che sappiate che la malattia mentale o gli squilibri fisici non sono lineari ed è quasi come essere sulle montagne russe… con i loro alti e bassi. Ma c’è sempre la luce alla fine del tunnel e le montagne russe si fermano sempre ad un certo punto. C’è sempre spazio per ricominciare, ma per me è sempre stato bello sapere che anche se sono passati pochi giorni, settimane o mesi, migliora, in qualche modo, anche per un momento”.

E ancora: “Mi ci è voluto molto tempo per capirlo nella mia mente, ma ho avuto abbastanza momenti no per riuscire a comprendere che se lavori abbastanza duramente su te stesso, trascorrendo del tempo da solo per capire i tuoi traumi, i fattori scatenanti, le gioie e la routine, imparerai a gestire il dolore. Che è tutto ciò che puoi chiedere a te stesso. Grazie per avermi visto e grazie per avermi ascoltato. Vi voglio bene”. A dare a Bella Hadid il coraggio per parlare della malattia è stato un video pubblicato dalla figlia di Will Smith, Willow, che per prima si era confidata sul tema.