Aumentano nettamente i casi di coronavirus in Italia rispetto a ieri, in conseguenza però di un numero di tamponi quasi triplicato. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, sono infatti 5.188 le persone risultate positive ai test Covid nelle ultime 24 ore, ben oltre il totale di 2.834 raggiunto ieri. Dati che però devono tenere conto di un numero di tamponi da record, con ben 717.311 test processati, contro i 238.354 di ieri. Tanto che il tasso di positività cala nettamente, attestandosi allo 0,7%, 0,5 punti percentuali in meno rispetto all’1,2% di ieri. Sono invece 63 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 41 di ieri.

Sono 4.285 le persone in Italia guarite nelle ultime 24 ore dopo essere risultate positive al coronavirus. Un numero che non permette, visti gli oltre 5mila contagi, di registrare un calo degli attualmente positivi che invece salgono di 840 unità, attestandosi a 85.287. Rimangono comunque in equilibrio le persone attualmente ricoverate nei reparti Covid italiani. In terapia intensiva si trovano al momento 381 pazienti, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 31 ingressi giornalieri contro i 34 di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 3.029, 37 in più.

Da segnalare che la Provincia Autonoma di Bolzano ha comunicato che 8 casi riportati oggi sono relativi a tamponi refertati lunedì. La Regione Puglia ha invece fatto sapere che 7 degli 8 decessi riportati in data odierna sono riferiti a eventi occorsi tra il mese di agosto e il mese di ottobre 2021. Per la Regione Sicilia i decessi comunicati oggi sono avvenuti anche in giorni precedenti. La Regione Veneto, infine, comunica che il numero dei casi confermati diffuso oggi include anche casi relativi agli ultimi tre giorni.