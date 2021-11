Andare alle terme un tempo era la tappa fissa di ogni turista. Poi, in epoca più recente, la crisi. La difficoltà di sostenere le spese gestionali si è sommata al calo di pubblico. Infine il Covid, con la chiusura dei centri termali a causa del lockdown ha determinato perdite gravissime al settore. Come affrontare la minaccia del contagio nelle piscine e negli impianti di wellness, avvolti dai vapori e massaggiati da operatori giocoforza a stretto contatto fisico?

Ora l’incentivo statale “bonus terme” intende far ripartire il comparto. Che coinvolge l’intero Paese. Da Nord a Sud fino alle isole, si potrebbe percorrere l’Italia lungo la sua mappa di stabilimenti termali. Alcuni antichissimi, altri dotati di tutti i comfort della modernità. Già oggetto di studio, per i suoi effetti curativi, del primo medico della nostra storia, Ippocrate, le acque termali sono entrate anche nel grande cinema. Pensiamo al capolavoro di Fellini 8½, con Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale. Ambientato a Chianciano Terme.

Cultura, benessere, salute. Le terme fanno parte della nostra storia. E hanno fatturati da diverse centinaia di milioni. Così il bonus terme 2021, l’incentivo che decolla proprio in questi giorni per coprire una parte delle spese dei soggiorni termali (fino a 200 euro per cittadino, senza limitazioni di reddito e di Isee) è una boccata d’ossigeno. Un’iniziativa che punta a far ripartire il settore e a fidelizzare nuovamente una vasta clientela. Non solo: è un’occasione anche per chi conosce poco questo mondo quasi magico fatto di acque e fanghi caldi, che rilassano e hanno potenti capacità terapeutiche.

C’è una storia lunghissima, dietro le terme. Scoperte sin dai primi passi dell’umanità, prosperate con la civiltà greca per diventare pratica corrente nel mondo romano. Salus per Aquam, la salute attraverso l’acqua. Poi la riconferma anche in epoca più recente. Il termine Spa non è un misterioso acronimo, ma il nome della celebre stazione termale della città belga, diventato termine universale per descrivere il termalismo.

Ma come si fa ad ottenere il bonus? Le stazioni convenzionate sono 117. L’elenco è stato presentato in queste ore sul sito di Invitalia, società del ministero dell’Economia, con tanto di mappa. Non c’è bisogno di nessuna registrazione. Basta contattare lo stabilimento prescelto, che poi fisserà una prenotazione e provvederà autonomamente a incassare il rimborso: da quel momento i servizi possono essere usufruiti entro 60 giorni a partire dall’8 novembre. Possono godere dello sconto tutti i maggiorenni, senza nessuna limitazione, né legata al reddito, né al nucleo familiare. Esiste un possibile intoppo? Sì, quello tipico dei bonus e degli incentivi di Stato. La dotazione finanziaria è 53 milioni, esaurita la quale la buona occasione è sfumata.

Il voucher è valido per gli ingressi termali, i massaggi e i trattamenti wellness ed estetici. C’è chi, nell’occasione, ha deciso di aggiungere altre offerte per i suoi clienti. L’incentivo è utilizzabile ad esempio nelle strutture QC Terme scegliendo tra Pré Saint Didier, Bormio Bagni Vecchi, Bormio Bagni Nuovi e Dolomiti. Chi ne usufruisce avrà anche una carta QC Gift per le strutture di Milano, Torino e Roma. Ci sarà anche la possibilità di soggiornare nei wellness resort ad un prezzo speciale.

Ecco il link dove trovare le strutture accreditate: Invitalia – Bonus Terme

Ecco l’elenco completo con tutte le strutture convenzionate:

ad Abano Terme la GB Thermae Hotels (più sedi), Sira, Tena, Hotel Ariston Molino Terme, Terme Bel Soggiorno, Terme Formentin, Ghibli, Gestione Atlantic, Bristol Buja, Hotel Colombia Terme, Hotel Terme Adriatico, Terme Bologna, Hotel Terme Milano, Hotel Terme Principe, Delta B&B, Patria Terme Hotel, Toson, Hotel Terme Vena d’Oro, Alice, Sethi, Universal, Hotel Venezia. Fons Salutis ad Agliano Terme, Tema ad Alto Reno Terme, Terme del Friuli Venezia Giulia ad Arta Terme, Stufe di Nerone a Bacoli, Terme di S. Agnese a Bagno di Romagna, Terme di Battaglia a Battaglia Terme. A Bologna aderiscono Essepienne e Felsinee (in due sedi). Bormio Terme a Bormio e Terme Val Rendena a Caderzone Terme. Hotel Terme La Pergola, Hotel Terme President e Villa Sirena a Casamicciola Terme. Terme di Castel San Pietro dell’Emilia a Castel San Pietro Terme, Terme Vescine a Castelforte, Arcos a Cerreto di Spoleto, Terme di Cervia a Cervia, Terme di Chianciano a Chianciano Terme. A Contursi Terme si accreditano Terme Cappetta, Terme Rosapepe, Civitas, Terme Capasso e Terme Forlenza. Terme di Boario a Darfo Boario Terme, Terme Pompeo a Ferentino, Terme di Sardegna a Fordongianus, Terme di San Vittore a Genga, Etruria Nova a Grosseto. A Ischia sono la Limparo, Hotel Terme President e Alga.

Partenhotel a Lacco Ameno, Terme Caronte a Lamezia Terme, Terme Lucane a Latronico, Terme di Saturnia a Manciano, Terme di Margherita di Savoia a Margherita di Savoia, Terme Merano a Merano, Ciemme a Minerbio, Ihc Italian Hospitality Collection a Monsummano Terme, Terme di Montecatini a Montecatini Terme, Terme di Monticelli a Montechiarugolo. A Montegrotto Terme aderiscono Hotel Eliseo, Hotel Garden, Hotel Terme delle Nazioni, Hotel Terme Olimpia, Stemma 8, Terme Apollo, Terme Continental, Terme Marco Polo e Virgintour. Terme di Montepulciano a Montepulciano, Essepienne a Monterenzio, Terme Acqua Pia a Montevago, Terme Quisisana e Terme Salus a Padova, Pejo Terme Natura a Peio, Aquardens a Pescantina, L’Immobiliare a Pieve del Grappa, Terme di Popoli a Popoli, Terme di Pré Saint Didier a Pré-Saint-Didier, Terme Antica Querciolaia a Rapolano Terme, Terme di punta Marina a Ravenna, Riccione Terme a Riccione, Riminiterme a Rimini. Terme di Riolo Bagni a Riolo Terme, Ex Arce Salus a Rivisondoli.

A Salsomaggiore sono la Salus per Aquam, la Terme di Salsomaggiore e di Tabiano (in due sedi). Ihc Italian Hospitality Collection a San Casciano dei Bagni, Qc Terme Dolomiti a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, Ihc Italian Hospitality Collection a San Giuliano Terme, Relax a San Salvatore Telesino, Sarnano Terzo Millennio a Sarnano, Terme S. Giovanni a Siena, Antiche Terme Acqua di Sorano a Sorano, Azienda Consorziale Terme di Comano a Stenico, Stabilimento termale Ermitage a Teolo, Acque Albule a Tivoli, Azienda specializzata settore multiservizi a Tolentino, Levicofin a Trento, Terme riunite di Trescore Balneario e Zandobbio a Trescore Balneario, due sedi Qc Terme e benessere a Valdidentro e L’Antica Fonte a Vico Equense.