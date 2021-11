Alessandra Amoroso torna al talk “Programma”, giunto alla settima puntata della seconda stagione, per presentare il nuovo album “Tutto Accade” durante l’intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti. L’appuntamento è mercoledì 3 novembre dalle ore 15 su Facebook di FqMagazine.it e su YouTube de Il Fatto Quotidiano e in home page sul sito de Il Fatto Quotidiano. “Tutto accade racconta di me, di scelte che la musica mi stava suggerendo di fare, di nuove scoperte, della necessità di esserci oggi più che mai. – afferma la Amoroso- Tutto accade e non è un caso questo album è stato un lavoro lungo, mi piace definirlo certosino, ma anche di istinto e tanto intuito”.

Quattordici brani inediti con una squadra d’autori come Paolo Antonacci, Davide Petrella, Federico Zampaglione, Federica Abbate, Giordana Angi, Rocco Hunt, Roberto Casalino, Cheope, Virginio Simonelli, e poi ancora Federica Camba, Daniele Coro, Antonio Iammarino, Daniele Magro, Fabio Gargiulo e Davide Simonetta. Alla produzione ci sono: Dario Faini, Francesco “Katoo” Catitti eTakagi & Ketra.

Alessandra Amoroso sta girando l’Italia con il “Tutto Accade – Instore tour” con appuntamenti fino al 18 novembre. Nel 2022 ci sarà il grande ritorno live con l’evento “Tutto Accade a San Siro”, il 200esimo concerto della carriera dell’artista, previsto per il 13 luglio, in cui Alessandra per la prima volta si esibirà sul palco del tempio del rock.