“Malgrado qualche squadrista da tastiera, noi dobbiamo spiegare alla gente quello che sta succedendo, basandoci sui dati”. A dirlo è il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha parlato in una conferenza stampa della situazione epidemiologicamente difficile della Regione e, in particolare, di Trieste. Nell’ultimo mese il territorio ha registrato un progressivo aumento dell’incidenza del Covid-19, ma nell’ultima settimana c’è stato un ulteriore aggravamento della situazione.

In regione ci sono stati 1.534 nuovi casi nell’ultima settimana, con un’incidenza di 128 casi per 100mila abitanti. A parità di numero di tamponi, nell’ultima settimana c’è stato un raddoppio del tasso di positività. E i dati di lunedì primo nvoembre mostrano il superamento della prima soglia delle terapie intensive, che si avvicinano al 10%, mentre la soglia del 15% per i reparti ordinari è “ancora lontana”.

“La situazione di Trieste – è stato spiegato – è di particolare preoccupazione: nell’ultima settimana la provincia ha evidenziato 801 nuovi casi in una settimana, con un’incidenza di 350 casi per 100mila abitanti. Sono il doppio dei casi rispetto alla settimana precedente, con un aumento esponenziale”. Un dato, è stato spiegato, che fa “ritornare indietro alla primavera del 2020“. Tra i nuovi contagi nell’ultima settimana a Trieste, è stato trovato un focolaio di 93 casi tra partecipanti a manifestazioni no green pass, tutti non vaccinati che non utilizzavano mascherine e non rispettavano il distanziamento.

La copertura vaccinale in Friuli Venezia Giulia è di alcuni punti inferiore al dato nazionale e a Trieste è di 5 punti inferiore al resto della regione. I dati arrivano insieme alla notizia che oltre 15mila firme hanno sottoscritto in poche ore la petizione “Appello a Trieste” a sostegno di una immagine della città non più capitale dei no vax e dei no Green pass, come è sembrata nei giorni delle proteste, bensì “capitale italiana della scienza” e che “della scienza si fida”.

L’iniziativa era stata lanciata domenica mattina dal professore universitario e avvocato Mitja Gialuz e dall’avvocato e presidente della Fondazione CRTrieste Tiziana Benussi. La petizione ha subito raccolto numerose adesioni via mail e whatsapp, poi sulla piattaforma Change.org è stata sottoscritta in breve tempo da migliaia di persone. La petizione, è stato sottolineato, non è politica ma mira a far sentire la voce della “comunità di persone razionali, responsabili e consapevoli, che possono uscire dalla tempesta soltanto tutte assieme, ciascuna con un’assunzione di responsabilità verso le altre”.

Tra i nomi che hanno firmato, riferisce Il Piccolo, ci sono il luminare della cardiochirurgia Gianfranco Sinagra, Riccardo Illy, il presidente del Porto Zeno D’Agostino, il rettore dell’Università Roberto Di Lenarda e poi Gabriele Salvatores, Lino Guanciale, Diego Abatantuono, Ariella Reggio, esponenti del mondo economico cittadino, manager.

“Spingeremo perché sia stabilito che il peso di eventuali nuove restrizioni gravi solo su coloro che non sono vaccinati, perché sono dei disertori. Se questa è una guerra, in una guerra c’è chi ha paura, non combatte, viene messo al muro e fucilato – ha invece detto il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza –. Qui non fuciliamo nessuno, ma il peso di eventuali nuove restrizioni deve gravare esclusivamente su questi disertori, che mettono a rischio la salute di tutti. La pazienza è finita”.