Dopo la data zero lo scorso 29 ottobre ad Assisi, Carmen Consoli è pronta a tornare in tour nei teatri a capienza piena con “Volevo fare la rockstar tour” che apre così la stagione dei live 2021-2022. La cantautrice racconterà il suo show in diretta al talk Programma – condotto da Ilaria Mauri e Andrea Conti – martedì 2 novembre alle ore 15 su Facebook di FqMagazine.it e su YouTube de Il Fatto Quotidiano. Sarà anche l’occasione per parlare del suo ultimo disco uscito il 24 settembre scorso “Volevo fare la rockstar”.

Carmen Consoli è la prima artista a tornare in tour – prodotto da Francesco Barbaro per OTR live – a teatro per tornare a suonare sui palchi riprendendo lo scambio col pubblico sospeso due anni fa. Il concerto avrà una struttura prettamente teatrale, suddiviso in 3 atti ed introdotto da un Prologo: un momento per ritrovare la magia del contatto diretto con lo spettatore.

Il primo atto è “Il sogno”, interamente dedicato all’album “Volevo fare la rockstar”. Un disco che racconta i desideri, le speranze e le paure di un vissuto personale e collettivo. Quella sul palco è una narrazione intima, suonata in punta di plettro, con le installazioni video curate da Donatella Finocchiaro che ritraggono una Sicilia inedita, mentre l’impianto scenico disegnato da Imaginarium tesse un’unica tela di immagini e note. Il secondo atto, “Gli anni mediamente isterici”, ha un andamento molto più elettrico e rock. L’ultimo atto si intitola “L’amicizia”.