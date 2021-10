Il drammatico episodio risale al 22 ottobre scorso quando Alec Baldwin, sul set del film Rust, ha sparato e ucciso accidentalmente la direttrice della fotografia Halyna Hutchins mentre il regista Joel Souza è rimasto ferito. Da quanto emerso finora, all’attore era stato assicurato che la pistola fosse scarica. Poi, la tragedia. Una vicenda intricata, i cui dettagli si stanno rivelando giorno dopo giorno. E per la prima volta lo stesso Baldwin parla dell’accaduto: “Non sono autorizzato a fare alcun commento, perché c’è un’indagine in corso”, ha detto l’attore rispondendo ai giornalisti e ricordando la morte di quella che ha definito “un’amica“. L'”evento orribile” è segno chiaro che occorrono nuove misure sul set, con armi e e proiettili di plastica. Questo il suo auspicio ma, ha detto, “non spetta a me decidere“.