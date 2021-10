Non accenna a rallentare l’ondata pandemica in Russia che sabato 30 ottobre aggiorna per l’ennesima volta il record di contagi giornalieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 40.251 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel Paese, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo riporta la Tass citando il bollettino del centro anti-Coronavirus, secondo cui nello stesso intervallo di tempo si sono registrati invece 1.160 decessi, in lieve calo dai 1.163 del giorno precedente. Una cifra che porta a 237.380 il bilancio totale delle vittime da Sars-Cov2 nella federazione guidata da Vladimir Putin. Anche se i morti potrebbero essere in realtà molti di più: un’indagine indipendente del quotidiano Moscow Times ne stima infatti circa 660mila in tutto il periodo di diffusione dell’infezione.

A spingere verso l’alto la curva epidemica dello Stato è soprattutto Mosca. Proprio nella capitale è stata recentemente decretata la chiusura di scuole, negozi, bar, ristoranti e stadi insieme all’obbligo di green pass per accedere a teatri e musei, che resteranno aperti ma con una capienza limite del 50%. Poco prima anche per San Pietroburgo erano state adottate misure simili mentre nei giorni scorsi ben cinque regioni sono finite in parziale lockdown. Il provvedimento a più ampio spettro è però quello scattato proprio il 30 ottobre, che predispone dieci giorni di astensione retribuita dal lavoro per chi opera in settori non essenziali. Una misura voluta dallo stesso Putin per cercare di arginare la diffusione dell’epidemia.

La Russia sta combattendo un nuovo picco pandemico ormai da settimane. A favorire la diffusione del virus l’elevato tasso di scetticismo verso i vaccini e la conseguente scarsa adesione alla campagna di immunizzazione. Stando agli dati forniti dalla task force anti-Covid, le persone vaccinate con almeno una dose nel Paese sono 56.787.209 su una popolazione totale di quasi 150 milioni di abitanti. “Di questi 50.960.796 sono completamente vaccinati”, ha spiegato il centro operativo.