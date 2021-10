In Russia si registra ancora un nuovo record di contagi e di decessi, a causa della pandemia di Covid 19. La situazione è tragica secondo la task force incaricata dal governo di Mosca di monitorare l’andamento dell’infezione nel Paese: sono 40.096 i nuovi casi di coronavirus confermati in 85 regioni nelle ultime 24 ore. N0n sono mai stati così tanti dall’inizio della pandemia e solo l’8,8% di questi è senza sintomi. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass. Il numero segue il progressivo aumento degli scorsi giorni, con un incremento giornaliero dello 0,48%.

Ai massimi anche i morti: sono stati 1.159 contro i 1.123 segnalati mercoledì. In totale, dall’inizio della pandemia, i contagi accertati in Russia sono 8.392.697 e 235.057 i decessi. Ma, secondo il Moscow Time, le stime sono al ribasso: il numero reale dei decessi – ha rivelato la testata dopo un’inchiesta indipendente, toccherebbe le 660mila vittime. A livello nazionale poi, il governo ha imposto dalla prossima settimana una sospensione dal lavoro per sette giorni: il presidente Vladimir Putin ha concesso un congedo retribuito per tutti i dipendenti non essenziali. Mentre Mosca e San Pietroburgo – le città più popolose – stanno mettendo in campo diverse restrizioni per tentare di arginare il contagio.