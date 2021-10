“La sinistra deve sapere che c’è una nuova maggioranza in Parlamento. Ne tenga conto anche in vista dell’elezione del Capo dello Stato“. Dopo il voto in Senato che ha affossato il ddl Zan, il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, guarda già oltre e, numeri alla mano, pensa già alle possibili ripercussioni nella scelta del successore di Mattarella al Quirinale. “Abbiamo chiesto il voto segreto per consentire a chi nel centrosinistra era contrario, di poter esprimere il suo voto senza problemi. Con un colpo solo abbiamo ricompattato il centrodestra e abbiamo reso liberi dalle scelte dei capi i parlamentari” ha aggiunto