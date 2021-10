Oltre il 27% della popolazione 12-19 anni non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino e il 5,5% ha effettuato solo la prima dose e c’è ancora un quota pari al 6% tra personale scolastico che non si è sottoposto all’immunizzazione anti Covid. In più non è “non è previsto uno screening periodico sistematico se non nelle scuole sentinella, di cui mancano i dati pubblici”. Qualche giorno fa una docente non vaccinata ha innescato un focolaio in un scuola a Bologna e 300 studenti sono dovuti tornare in Dad.

Nella fotografia della Fondazione Gimbe, che elabora i dati pubblici in maniera indipendente, si sottolinea nel report sulle scuole “che il distanziamento interpersonale di un metro è regolamentato da un ‘obbligo flessibile’ che lo rende inapplicabile nelle ‘classi pollaio’; troppe risorse per la disinfezione delle superfici e pochissime per sistemi di aerazione e ventilazione” E di conseguenza “in questo contesto, con la stagione invernale alle porte e l’aumento dei nuovi casi non ci sono le condizioni di sicurezza per abbandonare la mascherina in aula“. Dai dati emerge che la provincia autonoma di Bolzano è quella più indietro rispetto all’immunizzazione della fascia 12-19 anni e del personale scolastico.

Secondo i dati del report settimanale dell’Istituto superiore di sanità nel periodo 4-17 ottobre 2021, sono stati diagnosticati nella fascia d’età 0-19 anni 8.857 casi, di cui 99 ospedalizzati, 3 ricoveri in terapia intensiva e nessun decesso, con una progressiva riduzione – nelle ultime 4 settimane considerate dal report Iss dell’incidenza dei casi di Covid 19 e delle ospedalizzazioni. “Questi dati – afferma Renata Gili, responsabile Gimbe sella Ricerca sui Servizi sanitari – dimostrano che sinora non si è verificato il temuto ‘effetto scuole’, sia grazie alla vaccinazione di studenti e personale scolastico, sia per la progressiva copertura vaccinale della popolazione generale: la conseguente riduzione della circolazione virale si riflette in ambito scolastico, anche negli alunni under 12 per i quali non ci sono ancora vaccini autorizzati. Un motivo in più per raggiungere il maggior numero possibile di persone non vaccinate e accelerare la somministrazione delle terze dosi”. Ieri il comitato consultivo della Fda negli Stati Uniti ha votato per raccomandare il vaccino ai bambini nella fascia 5-11 anni.

Vaccinazione studenti e del personale scolastico – Al 25 ottobre 2021 il 67,2% della popolazione 12-19 anni (3.064.055) ha completato il ciclo vaccinale e il 5,5% (249.401) ha effettuato la prima dose. I ragazzi, secondo quanto si legge nella nota di Gimbe, che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino sono 1.243.466 (27,3%), con percentuali di non vaccinati che vanno dal 19,6% della Regione Sardegna al 43,8% della Provincia autonoma di Bolzano. Peraltro, il trend della copertura vaccinale con almeno una dose nella fascia 12-19 anni, dopo il netto aumento a inizio giugno, ha progressivamente rallentato a partire dal mese di settembre, quando il valore era ancora inferiore al 70%. Per quanto riguarda il personale scolastico: il 91,2% ha completato il ciclo vaccinale e il 3% (45.945) ha ricevuto la prima dose di vaccino; sono in 90.002 (5,8%) a non aver ancora ricevuto nemmeno una dose con rilevanti differenze regionali: dal 3% del Veneto al 21,1% della Provincia autonoma di Bolzano.

Screening periodico e distanziamento – Il piano di monitoraggio della circolazione del coronavirus Sars Cov 2 nelle scuole dell’Iss, ricorda Gimbe, non prevede uno screening periodico e sistematico, ma solo una campagna di testing a campione che coinvolge circa 110mila studenti delle cosiddette “scuole sentinella” primarie e secondarie di primo grado, utilizzando test molecolare su campione salivare. Un test di facile utilizzo e non invasivo, ma – come rilevato dal report dell’European Centre for Disease Control and Prevention – con una bassa sensibilità (53-73%) in età pediatrica, peraltro condizionata dal metodo di raccolta del campione, a seconda che sia effettuata da operatori sanitari o tramite auto-raccolta. Per questo Gimbe chiede che vengano resi pubblici i dati provenienti dai test di screening, oltre che il numero di studenti e classi progressivamente messi in quarantena. Sul distanziamento di almeno un metro Gimbe rileva che è una sorta di “obbligo flessibile” dove le classi sono particolarmente numerose.

Anche per questo “fino a quando il tasso di copertura vaccinale fra studenti, personale scolastico e popolazione generale non avrà raggiunto percentuali più elevate – dice il presidente Gimbe Nino Cartabellotta – anche considerando che nelle ultime due settimane il 60% dei casi diagnosticati nella fascia d’età 0-19 anni si è verificato negli under 12, l’ipotesi di abbandonare le mascherine nelle classi con tutti gli studenti immunizzati è troppo rischiosa, oltre a porre problemi di privacy sul controllo dello status vaccinale e generare, potenzialmente, il rischio di discriminazioni” . Gimbe infine sottolinea che si investa molto nelle “procedure di disinfezione delle superfici e pochissime nei sistemi di aerazione e ventilazione”. Il decreto che ha assegnato 350 milioni di euro alle scuole prevedeva l’acquisto di “strumenti per l’aerazione”, ma tale destinazione d’uso “non è specificata nel Dl 73/2021 che fa riferimento solo a interventi di piccola manutenzione. Di conseguenza, areazione e ventilazione sono affidate al mantenimento delle finestre aperte, la cui efficacia dipende dalla sensibilizzazione del personale scolastico e dalla ventilazione continuativa degli ambienti durante le attività, che non può non essere condizionata dalle condizioni metereologiche”.

“Con la stagione invernale alle porte e l’evidente risalita dei nuovi casi nell’ultima settimana è indispensabile mantenere alta l’attenzione sulle scuole dove, per le numerose criticità rilevate, i focolai segnalati dimostrano che l’equilibrio è instabile. Oltre a puntare alle massime coperture vaccinali sia di personale scolastico e studenti di età superiore a 12 anni, sia di popolazione generale, occorre parallelamente potenziare gli screening periodici sistematici e implementare – conclude Cartabellotta – interventi di sistema che garantiscano un’adeguata aerazione e ventilazione dei locali scolastici: in particolare nella fascia under 12 dove non sono disponibili i vaccini e in quella under 6 dove non sono utilizzabili nemmeno le mascherine e il distanziamento è sostanzialmente inapplicabile”.